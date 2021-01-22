Люди жалуются на отсутствие горячей воды. В Московском районе Минска устраняют последствия крупной аварии на теплосетях

Новости Беларуси. Городские коммунальные службы устраняют последствия крупной аварии на теплосетях в Московском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вся информация стекается в оперативный штаб, который возглавил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Как заявил 22 января зампред, в столице необходимо отладить информирование людей о происходящих в сфере ЖКХ авариях и других ЧП.

Этой зимой почти каждую неделю в Минске происходят нештатные ситуации. По поводу конкретно порывов в теплосетях, которые произошли в последние дни, Александр Дорохович основной причиной назвал резкий перепад температур. В промерзлой земле сети не выдерживали.