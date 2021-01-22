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Люди жалуются на отсутствие горячей воды. В Московском районе Минска устраняют последствия крупной аварии на теплосетях

22 января 2021 07:32
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Новости Беларуси. Городские коммунальные службы устраняют последствия крупной аварии на теплосетях в Московском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди жалуются на отсутствие горячей воды. В Московском районе Минска устраняют последствия крупной аварии на теплосетях-1

Вся информация стекается в оперативный штаб, который возглавил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Как заявил 22 января зампред, в столице необходимо отладить информирование людей о происходящих в сфере ЖКХ авариях и других ЧП.

Этой зимой почти каждую неделю в Минске происходят нештатные ситуации. По поводу конкретно порывов в теплосетях, которые произошли в последние дни, Александр Дорохович основной причиной назвал резкий перепад температур. В промерзлой земле сети не выдерживали.

Люди жалуются на отсутствие горячей воды. В Московском районе Минска устраняют последствия крупной аварии на теплосетях-4

Об аварии в Московском районе стало известно вечером 21 января. Жители микрорайонов Юго-Запад, Малиновка, Михалово стали жаловаться на отсутствие горячей воды.

Люди жалуются на отсутствие горячей воды. В Московском районе Минска устраняют последствия крупной аварии на теплосетях-7

Из-за ЧП пришлось скорректировать работу целого ряда школ. Занятия в них перенесены на 23 января.

Люди жалуются на отсутствие горячей воды. В Московском районе Минска устраняют последствия крупной аварии на теплосетях-10

В детских садах будут организованы дежурные группы с горячим питанием.

Занятия перенесут на субботу. Школа и детский сад на Ольшевского не будут работать 22 января

Между тем сообщения о неполадках поступают и из других районов города. Из-за экстренного ремонта тепловых сетей сегодня не будут работать школа и ясли-сад на ул. Ольшевского. Для детей организуют обучение, пребывание и питание в других учреждениях района.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Александр Дорохович # Фотофакт

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