Люди жалуются на отсутствие горячей воды. В Московском районе Минска устраняют последствия крупной аварии на теплосетях

Новости Беларуси. Городские коммунальные службы устраняют последствия крупной аварии на теплосетях в Московском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Городские коммунальные службы устраняют последствия крупной аварии на теплосетях в Московском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вся информация стекается в оперативный штаб, который возглавил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Как заявил 22 января зампред, в столице необходимо отладить информирование людей о происходящих в сфере ЖКХ авариях и других ЧП.
Этой зимой почти каждую неделю в Минске происходят нештатные ситуации. По поводу конкретно порывов в теплосетях, которые произошли в последние дни, Александр Дорохович основной причиной назвал резкий перепад температур. В промерзлой земле сети не выдерживали.
Об аварии в Московском районе стало известно вечером 21 января. Жители микрорайонов Юго-Запад, Малиновка, Михалово стали жаловаться на отсутствие горячей воды.
Из-за ЧП пришлось скорректировать работу целого ряда школ. Занятия в них перенесены на 23 января.
В детских садах будут организованы дежурные группы с горячим питанием.
Занятия перенесут на субботу. Школа и детский сад на Ольшевского не будут работать 22 января
Между тем сообщения о неполадках поступают и из других районов города. Из-за экстренного ремонта тепловых сетей сегодня не будут работать школа и ясли-сад на ул. Ольшевского. Для детей организуют обучение, пребывание и питание в других учреждениях района.