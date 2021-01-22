В Могилёвском зоосаде поселились два брата дикобраза. Вот чем занимаются эти зверьки зимой

Новости Беларуси. У животных Могилевского зоосада появились суетливые соседи. Из столичного зоопарка сюда привезли двух братьев дикобразов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животные ведут активный образ жизни ночью, а днем выходят из домика только для того, чтобы перекусить. Их особенность – черно-белые иголки, самые длинные среди всех млекопитающих.

Еще один интересный факт – самка дикобраза выхаживает только двух малышей, даже если родит тройню. В таком случае, чтобы малыш не погиб, его необходимо взять под опеку и выкармливать отдельно от семьи.

Жанна Мокрякова, техник Могилевского зоосада:

Специальную клеточку небольшую им сделали. Вообще они растительную пищу больше любят. Едят они у нас все растительное, что можно: даем тыкву, капусту, морковку, сухофрукты, семечки, бананы можно.