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В Могилёвском зоосаде поселились два брата дикобраза. Вот чем занимаются эти зверьки зимой

22 января 2021 09:36
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Новости Беларуси. У животных Могилевского зоосада появились суетливые соседи. Из столичного зоопарка сюда привезли двух братьев дикобразов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Животные ведут активный образ жизни ночью, а днем выходят из домика только для того, чтобы перекусить. Их особенность – черно-белые иголки, самые длинные среди всех млекопитающих.  

В Могилёвском зоосаде поселились два брата дикобраза. Вот чем занимаются эти зверьки зимой-1

Еще один интересный факт – самка дикобраза выхаживает только двух малышей, даже если родит тройню. В таком случае, чтобы малыш не погиб, его необходимо взять под опеку и выкармливать отдельно от семьи.  

В Могилёвском зоосаде поселились два брата дикобраза. Вот чем занимаются эти зверьки зимой-4

Жанна Мокрякова, техник Могилевского зоосада:
Специальную клеточку небольшую им сделали. Вообще они растительную пищу больше любят. Едят они у нас все растительное, что можно: даем тыкву, капусту, морковку, сухофрукты, семечки, бананы можно.

В Могилёвском зоосаде поселились два брата дикобраза. Вот чем занимаются эти зверьки зимой-7

Увидеть дикобразов посетители смогут только весной, когда будет плюсовая температура. В мороз животные чувствуют себя некомфортно и пока живут в теплой конюшне.  

# Зоопарк # общество # Фотофакт

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