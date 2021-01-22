«Эта профессия приобрела особое значение». Президент направил поздравление работникам и ветеранам дипслужбы

Новости Беларуси. 22 января внешнеполитическому ведомству нашей страны исполнилось 102 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в этот день с первого публичного объявления, размещенного в газете «Звязда», и началась история Комиссариата по иностранным делам в городе Минске.

С тех пор многое изменилось, кроме главной задачи этой службы. Ее сотрудники все так же защищают национальные интересы, обеспечивают безопасность и достойно представляют Беларусь на международной арене. Работников и ветеранов МИД с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня эта профессия приобрела особое значение. Вы находитесь на переднем крае борьбы за суверенитет Республики Беларусь. От вас зависит укрепление авторитета нашей страны на международной арене, поиск развязок по спорным вопросам, сохранение темпов внешней торговли. От каждого сотрудника как никогда требуется полная самоотдача, ответственное отношение к делу и дисциплина.