«В другой отрасли себя не представляю». Девушка-лесничий рассказала об особенностях своей работы

Вера Петровна, хоть леди и хрупкая, для сотрудников Зачистского лесничества стала настоящим авторитетом. Четкая стратегия и координация – все на благо зеленого фонда.

Вера Кукштель, помощник лесничего:

Утро начинается в 5:30. Любимое – это проснуться и сразу выпить просто воды, кофе тоже входит в мой ежедневный ритуал. Зимой мы готовимся к грядущему пожароопасному периоду, очень важно все грамотно спланировать, проверить все оборудование, технику, чтобы мы были в полной готовности.

Профессию девушка выбрала по душе. Сама родом с Браславщины, с детства была окружена лесом и решила с ним не расставаться. Помощник лесничего успевает навести порядок в бумагах, проконтролировать работу бригады и даже обогнать всех на зимней спартакиаде.

В кабинете – галерея наград за трудовые и спортивные успехи. Лыжи выручают на обходах. Порой приходится наматывать по 30 км за день.

Вера Кукштель:

В наше время уже достаточно много девушек в лесном хозяйстве. Я просто полюбила эту работу, поэтому сейчас в другой какой-то отрасли себя не представляю.

Александр Галуза, мастер леса:

С ней настолько просто работать, она все хорошо и доступно объясняет. На УАЗике вместе застряли, вдвоем толкали там, весело было, конечно, это надо было видеть.

Евгений Шамин, мастер леса:

Требовательна, но в меру, работать приятно в таком коллективе. Основную тяжесть берем мы, мастера, лесники. Естественно, помогаем. Заводим экипаж и отправляемся на спецоперацию. Работать в суровые морозы непросто, но термос и костер выручают.

Вера Кукштель:

Сейчас мастер леса с лесником измеряют диаметр каждого сортимента. Мастер ставит с помощью смартфона все на приход. Мы измеряем кубатуру, которая находится на промежуточном складе, далее древесина поступает в реализацию.

Борисовский лесхоз – один из флагманов страны. Здесь на высоте кадры и техника, поэтому нужно держать марку. Все деревья лесники знают и ведут их доскональный учет. В зависимости от состояния, ставят отметки: какие ели отправятся на дрова, какие превратятся в изящную мебель, а какие станут семенным фондом.

В труднопроходимых зарослях выручает квадрокоптер. Санитарное состояние заснеженных плантаций как на ладони. В помощь и фотоохота. Лесничий XXI века тот еще программист.

Вера Кукштель:

Сейчас мы будем производить отвод под рубку главного пользования. Этот участок леса в следующем году будет намечен в рубку с помощью современной навигационной системы – для определения лесосеки на местности. Таких систем в Минской области всего три. Она не только значительно упрощает работу по отводу, но и в разы ускоряет ее, она делает снимок лесосеки на местности.

Каждый сезон приносит свои заботы: короед, пожар, мусор. Зимой на повестке дня обработка молодых сосенок спецсредством. Особенно любят лоси это лакомство, поэтому приходится спасать. Вера Кукштель:

На дороге были очень большие следы медведя. Это вызывает немножко страх.

Анастасия Макеева, корреспондент:

С январем повезло, почти как в сказке «Морозко». Бывает такое, что достаете телефон и начинаете фотографировать? Вера Кукштель:

Да, очень часто, причем не только в такую сказочную пору, но вообще в любую. Я считаю, что лес прекрасен в любую пору года. Мне очень нравится весна, когда все в лесу пробуждается.

Помимо лесных пейзажей, Вера Петровна обожает делать букеты из еловых веток и шишек, читать хорошие книги, вязать друзьям шапки, но самое главное – развиваться в любимом деле. Вера Кукштель:

Основная цель работы лесничего – это воспроизводство и сохранение леса как нашего основного богатства, чтобы мы оставили достойный лес будущему поколению.