В ООН призвали допустить белорусских и российских спортсменов на международные турниры

Организация Объединенных Наций поддержала идею Международного олимпийского комитета по допуску белорусских и российских спортсменов на международные соревнования, в том числе и на предстоящие Игры в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты заявили о недопустимости дискриминации атлетов по национальному признаку. Более того, спецдокладчики особо обратили внимание на то, что нужно строго соблюдать Олимпийскую хартию и другие международные нормы в области прав человека.

Напомним, ранее МОК допустил возможность участия белорусов и россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Эту инициативу уже поддержали в Олимпийском совете Азии, олимпийских комитетах различных стран, а также многие титулованные атлеты прошлого и современности.