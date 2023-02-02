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В ООН призвали допустить белорусских и российских спортсменов на международные турниры

02 февраля 2023 14:55
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Организация Объединенных Наций поддержала идею Международного олимпийского комитета по допуску белорусских и российских спортсменов на международные соревнования, в том числе и на предстоящие Игры в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ООН призвали допустить белорусских и российских спортсменов на международные турниры-1

Эксперты заявили о недопустимости дискриминации атлетов по национальному признаку. Более того, спецдокладчики особо обратили внимание на то, что нужно строго соблюдать Олимпийскую хартию и другие международные нормы в области прав человека.

Напомним, ранее МОК допустил возможность участия белорусов и россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Эту инициативу уже поддержали в Олимпийском совете Азии, олимпийских комитетах различных стран, а также многие титулованные атлеты прошлого и современности.

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# Белорусские спортсмены # общество # Фотофакт

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