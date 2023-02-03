Теперь пиломатериалы можно купить напрямую у лесхозов. В Могилёве работает такая площадка

Новости Беларуси. В преддверии весны в Беларуси растет спрос на стройматериалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рачительные хозяева готовятся к предстоящим хлопотам на земле. Решиться на строительство дома белорусам теперь проще. 294-й Указ Президента о реализации древесины по льготным ценам открыл новое окно возможностей: напрямую в лесхозе теперь можно купить по ценам ниже рыночных до 70 кубометров круглого леса для строительства и до 10 кубов – для текущего ремонта.

Предложить конкретные меры для решения жилищного вопроса для работников в сельской местности. Такое поручение правительство получило от главы государства еще летом 2022 года. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область обратил внимание на то, что учитывая наши природные особенности, белорусы не должны платить баснословные деньги за лес для строительства жилья. «Сейчас жилье – дороговизна жуткая». Как Президент Беларуси предлагает решать этот вопрос?

Без лишней волокиты купить теперь можно не только древесину, но и другие пиломатериалы отечественного производства. Чтобы насытить внутренний рынок продукцией лесопереработки, во всех областных центрах заработали новые торговые площадки Минлесхоза. В Могилеве такой объект запустили месяц назад. Свою продукцию здесь представляют 13 лесных хозяйств.

Дмитрий Курпель, заведующий торговой площадкой:

Спрос мы изучаем. И как правило, пользуется спросом в настоящее время больше продукция для отделки домов, квартир. Это вагонка, обшивка стен, доска пола, наличники, плинтуса. Я думаю, что к открытию сезона – это будет апрель-май – спрос еще сильнее увеличится. Указ Президента удешевил строительство домов. Как купить древесину по льготной цене?

Предстоящий ремонт крыши дачного домика, а также установка нового забора из штакетника привели на торговую площадку семью Федоненковых. К выбору строительных материалов глава семьи подходит с хозяйской щепетильностью и мужским прагматизмом.

Честно вам скажу, увидел пиломатериалы – я доволен. И самое главное, что очень четкая геометрия. О том, что в городе появились такие павильоны, Федоненковы узнали из местной газеты. Решили присмотреться, прицениться. Теперь уверены – вернутся.

Александр Федоненков, житель Могилева:

Раньше, вы знаете, была проблема купить доску даже в лесхозе. Это нужно было почти до Министерства доходить, чтобы там выделили определенное количество. Для населения это очень хорошо. Не нужно никуда, как говорится, ни в лесхозы, никуда обращаться. Приехал на площадку, закупил, что нужно. И поехал дальше, и работай.