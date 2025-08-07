Сезон цветения у борщевика и золотарника – как в Минске борются с опасными растениями?

В Беларуси продолжают бороться с золотарником и борщевиком. Сейчас у этих инвазивных растений сезон цветения, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. С виду не представляют угрозу, однако на деле могут вызвать аллергию и ожоги. В столице с 2011 года площадь распространения борщевика снизилась в 17 раз. Какие мероприятия по искоренению опасного растения проводятся в Минске – узнал Михаил Ракутин.

В Минске площадь произрастания борщевика за последние годы сократилась в десятки раз. Если в 2011 году он занимал более 240 гектаров, то сейчас – всего около 14. Однако полностью искоренить растение пока не удается. Работы продолжаются даже после окончания основного сезона обработки.

Татьяна Шеменкова, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Основные места произрастания в городе Минске сейчас – это Заводской и Октябрьский районы и территории, которые граничат с Минским районом. Важен комплексный подход. Если мы здесь, в Минске, будем бороться, а наши коллеги в Минском районе где-то что-то пропустят, то, к сожалению, у сопредельных территорий есть такая проблема, что могут поступать эти семена.

В конце 1950-х годов советские агрономы привезли борщевик на наши поля и выращивали как кормовое растение. Однако мясо и молоко после откорма приобретали специфический запах, а эфирные масла трехметровых растений-зонтиков оказались ядовиты для человека. Впоследствии борщевик начал вытеснять местные растения.