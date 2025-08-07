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Белорусские теннисисты Герасимов и Арутюнян вышли в четвертьфинал турнира в Астане

07 августа 2025 17:34
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Белорусские теннисисты Егор Герасимов и Эрик Арутюнян вышли в четвертьфинал турнира в Астане, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В матче одной восьмой Герасимов одолел японца Тайсея Ичикава со счетом 6:2, 7:6. Соперником Егора в следующем раунде станет турецкий спортсмен Мерт Алкай. Эрик Арутюнян также стал участником четвертьфинала. Он прошел дальше по сетке из-за отказа от продолжения борьбы оппонента по матчу 1/8 финала Тункайя Дюрана из Турции. Отметим, первую партию Арутюнян выиграл со счетом 7:6.

# Теннис

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