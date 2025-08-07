Молодёжь Минска и Нижнего Новгорода подписала соглашение о сотрудничестве

Молодежь Минска и Нижнего Новгорода подписала соглашение о сотрудничестве, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Официальное закрепление партнерских отношений между Молодежным советом при Мингорсовете и Молодежной палатой при городской Думе Нижнего Новгорода прошло в формате видеоконференции. Соглашение открывает новые возможности для реализации совместных проектов в сфере образования, культуры и волонтерства. Стороны также договорились о создании единой медиаплощадки для освещения различных инициатив и обмена опытом в области молодежного самоуправления. Так, уже в октябре делегация из Нижнего Новгорода станет участником Форума молодых парламентариев, который пройдет в Минске.

Владислав Демиденко, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов: Планируем укреплять сотрудничество в культурной, спортивной, а также волонтерской деятельности. Например, мы общались с нашими коллегами из Республиканского совета, Молодежного совета при Совете Республики. Как итог, у нас запущена совместная радиопрограмма «Дело молодое», а также была высажена аллея в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Наши молодые парламентарии тоже должны сотрудничать в одной связке, тем более что Нижний Новгород, сложилось так последние несколько лет, очень тесно взаимодействует с Минском по самым разным направлениям.

Обмен опытом и совместная работа позволят молодежи двух стран более эффективно решать поставленные задачи. А еще – способствует устойчивому развитию Минска и Нижнего Новгорода. Уже в ближайшие месяцы запланирована реализация серии совместных мероприятий и инициатив.