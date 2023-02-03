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Указ Президента удешевил строительство домов. Как купить древесину по льготной цене?

03 февраля 2023 17:57
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Новости Беларуси. В преддверии весны в Беларуси растет спрос на стройматериалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рачительные хозяева готовятся к предстоящим хлопотам на земле. Решиться на строительство дома белорусам теперь проще. 294-й Указ Президента о реализации древесины по льготным ценам открыл новое окно возможностей: напрямую в лесхозе теперь можно купить по ценам ниже рыночных до 70 кубометров круглого леса для строительства и до 10 кубов – для текущего ремонта.

С теми, кто уже воспользовался предложением, познакомилась Юлия Мычка.

Указ Президента удешевил строительство домов. Как купить древесину по льготной цене?-1

Вот она – основа моего будущего дома. Я очень доволен и ценой, и качеством.

Евгений Раенок не скрывает своей радости. Прямо сейчас он приблизился к своей мечте. 70 кубов круглого леса уже к следующему году должны превратиться в 200 квадратных метров уютной деревянной усадьбы – так планирует молодой хозяин.

Указ Президента удешевил строительство домов. Как купить древесину по льготной цене?-4

Евгений Раенок, житель Могилева:
Я давно мечтал построить большой деревянный дом. И все время откладывал, потому что финансово это очень затратно. Но буквально осенью мне подсказали друзья, что есть указ, который дает льготы.

Указ Президента удешевил строительство домов. Как купить древесину по льготной цене?-7

Новые правила продажи древесины, когда купить ее можно напрямую в лесхозе по ценам ниже рыночных, позволили Евгению прилично сэкономить.

Теперь пиломатериалы можно купить напрямую у лесхозов. В Могилеве работает такая площадка.

Указ Президента удешевил строительство домов. Как купить древесину по льготной цене?-10

Евгений Раенок:
Благодаря тому, что этот указ вступил в силу, я сэкономил 30 % – это порядка 3,5 тысячи рублей. А купил 70 кубометров леса. Эти 3,5 тысячи рублей я могу дальше вложить в свое строительство дома.

Указ Президента удешевил строительство домов. Как купить древесину по льготной цене?-13

Деревянный дом – нестареющая классика – мечта, которая еще недавно многим белорусам была не по карману. Теперь все изменилось. Новый закон о реализации древесины по льготным ценам экономит не только деньги белорусов, но и не менее ценный для стройки ресурс – время. Раньше механизм по выписке леса по прейскурантным ценам затягиваться мог и на год. Теперь – максимум два месяца. И пока массовых обращений в лесхозы нет, специалисты справляются за считаные дни.

Указ Президента удешевил строительство домов. Как купить древесину по льготной цене?-16

Павел Гулидов, начальник отдела производства и реализации продукции Могилевского лесхоза:
С начала года к нам в лесхоз обратилось девять человек. Все их заявки мы удовлетворили в полном объеме. Вообще, на эту процедуру отводится 15 календарных дней. Но покупателям повезло – мы их заявки отработали в течение пары дней.

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# Государственная лесная политика # общество # Юлия Мычка # Евгений Раенок # Павел Гулидов # Фотофакт

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