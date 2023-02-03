Указ Президента удешевил строительство домов. Как купить древесину по льготной цене?

Новости Беларуси. В преддверии весны в Беларуси растет спрос на стройматериалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рачительные хозяева готовятся к предстоящим хлопотам на земле. Решиться на строительство дома белорусам теперь проще. 294-й Указ Президента о реализации древесины по льготным ценам открыл новое окно возможностей: напрямую в лесхозе теперь можно купить по ценам ниже рыночных до 70 кубометров круглого леса для строительства и до 10 кубов – для текущего ремонта. С теми, кто уже воспользовался предложением, познакомилась Юлия Мычка.

Вот она – основа моего будущего дома. Я очень доволен и ценой, и качеством. Евгений Раенок не скрывает своей радости. Прямо сейчас он приблизился к своей мечте. 70 кубов круглого леса уже к следующему году должны превратиться в 200 квадратных метров уютной деревянной усадьбы – так планирует молодой хозяин.

Евгений Раенок, житель Могилева:

Я давно мечтал построить большой деревянный дом. И все время откладывал, потому что финансово это очень затратно. Но буквально осенью мне подсказали друзья, что есть указ, который дает льготы.

Новые правила продажи древесины, когда купить ее можно напрямую в лесхозе по ценам ниже рыночных, позволили Евгению прилично сэкономить. Теперь пиломатериалы можно купить напрямую у лесхозов. В Могилеве работает такая площадка.

Евгений Раенок:

Благодаря тому, что этот указ вступил в силу, я сэкономил 30 % – это порядка 3,5 тысячи рублей. А купил 70 кубометров леса. Эти 3,5 тысячи рублей я могу дальше вложить в свое строительство дома.

Деревянный дом – нестареющая классика – мечта, которая еще недавно многим белорусам была не по карману. Теперь все изменилось. Новый закон о реализации древесины по льготным ценам экономит не только деньги белорусов, но и не менее ценный для стройки ресурс – время. Раньше механизм по выписке леса по прейскурантным ценам затягиваться мог и на год. Теперь – максимум два месяца. И пока массовых обращений в лесхозы нет, специалисты справляются за считаные дни.