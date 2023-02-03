«Люди плачут, а мы смеёмся над слезами». Почему фашисты так бездушно расправились над Хатынью?

Мир в веках не помнит таких злодеяний на всей нашей Земле. Фашисты построили чудовищные лагеря смерти. Люди погибли в них непокоренными, с твердой верой в Победу своей матери – Родины. О Хатыни, самом скорбном месте на карте Беларуси, в «Специальном репортаже» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Хатынь – это самое скорбное место на карте Беларуси. И вроде столько всего написано, рассказано, снято, но мы попробуем по-своему прочесть эту жуткую страницу нашей истории.

54 километра от Минска, Логойский район, обычная белорусская деревушка со звучным названием Хатынь – от слова «хата». Это официально. Местные называли ее душевно – Хатыня. Вот только судьба ее оказалась бездушная. Мало кто знает, но трагическая история Хатыни начинается вовсе не на месте этой молчаливой плиты мемориального комплекса, а в нескольких километрах отсюда, на без преувеличения роковом перекрестке.

Александр Павлюкович, краевед:

Это проклятое место, здесь были две засады партизанские. В день сожжения Хатыни, мало кто знает, что была еще одна засада, которую здесь организовали партизаны отряда «Борьба» 19 марта 1943 года. Эти партизаны тогда базировались в деревне Дальковичи Логойского района. Они пришли на конях, оставили лошадей недалеко от дороги, а сами пошли на засаду. Подождали, пока появится немецкая колонна со стороны Плещениц. Здесь поворот на деревню Козыри, тоже известная. Ехала немецкая колонна. Они обстреляли эту колонну.

Именно после этого нападения партизан немцы приказали жителям близлежащей деревни Козыри вырубать лес вдоль шоссе. Так оккупанты надеялись обезопасить себя от засад. Среди тех самых лесорубов оказались родные братья Иосифа Брониславовича Шатило. Иосифу Шатило 93, и он видел, как немцы уничтожали Хатынь. Белорус поделился жуткой историей – подробности. Александр Павлюкович:

22 марта 1943 года козырские жители, лесорубы вышли вырубать лес. Другой отряд этой же бригады сделал засаду в этом месте, на повороте на Козыри. Отряд «Мститель». В результате боя был убит командир первой роты, капитан Ханс Вёльке, двое украинцев из 118-го маншафт-батальона, и трое украинцев были ранены. В результате боя партизаны отошли в деревню Хатынь, а немцы вызвали на подмогу батальон Дирлевангера. С этого момента началось движение на Хатынь.

Историки установили хронологию практически по часам, и все же остаются некоторые вопросы без ответов. К примеру, кто именно отдал приказ об уничтожении деревни? Доподлинно известно, что палачами-исполнителями были эсэсовцы немецкой роты батальона Дирлевангера и полицейские 118-го батальона. Хотя не только они отличались бесчеловечной жестокостью. Дневниковые записи нацистов уже в первые дни войны шокируют.

Эмиль Гольц, член национал-социалистической партии:

Мы разговаривали с населением языком пулеметов. Крики, стоны, кровь, слезы и много трупов. Никакого сострадания мы не ощущали. В каждом местечке, в каждой деревне при виде людей у меня чешутся руки. Хочется пострелять из пистолета по толпе. Надеюсь, что скоро сюда придут отряды СС и сделают то, что не успели сделать мы.

Иоган Гердер, обер-ефрейтор:

Мы бросаем ручные гранаты в жилые дома. Дома очень быстро горят. Огонь перебрасывается на другие избы. Красивое зрелище. Люди плачут, а мы смеемся над слезами.

Александр Павлюкович:

Один мой друг, который работал в Бундесархиве, прислал мне по электронной почте документ, который называется «Отчет батальона Дирлевангера о событиях 22 марта 1943 года». Цитирую. 118-й батальон срочно попросила 22.03 о поддержке около населенного пункта Губа. Немецкая моторизованная рота совместно со 118-м батальоном преследовала возвратившегося в Хатынь противника. Населенный пункт после огневого боя был взят и уничтожен. То есть говорить о полной непричастности немцев к сожжению Хатыни, Хатынской трагедии нельзя. Согласно этому документу самих немцев, в Хатыни была немецкая рота батальона Дирлевангера.

Каратели с двух сторон окружили Хатынь. И если партизаны начали отходить, то практически все местные жители остались. А дальше произошло то, что теперь знает, а главное – помнит каждый белорус. Фашисты испепелили 26 домов, людей согнали в сарай и сожгли заживо. 149 человек, из которых 75 детей.

Из воспоминаний проживавшей тогда в д. Мокрадь Нины Емельяновой 1932 г.р.:

Как в Хатыни начали стрелять, мы все из деревни кто куда бегли. Это было после обеда, в Хатыни стрельба началась где-то часа в четыре. Тогда леса между деревнями не было, и Хатынь видна была из Мокради. Пули летели одна за одной. Стреляли очень сильно.

Из воспоминаний проживавшей тогда в д. Мокрадь Марии Меркуловой 1934 г.р:

Хоронили хатынцев не сразу – через несколько дней. Люди приходили из Селища, Задворников. Выкопали траншеи, перенесли останки и похоронили там, где белый венец стоит сейчас на месте сарая. Будку в лесу сделали, а осенью нашу деревню спалили.

Чудом спаслись пятеро детей и один взрослый, 56-летний кузнец Иосиф Каминский. Придя в сознание, обгоревший и окровавленный, он нашел среди трупов односельчан тело своего сына. Каминскому суждено было не просто выжить, а рассказать всему миру трагедию маленькой белорусской деревни. Он умер в возрасте 86 лет, похоронили его в Логойске.