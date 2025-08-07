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Почти 100 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград указом Президента

07 августа 2025 19:39
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Гордость страны. Госнаград удостоены почти 100 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орден, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, достижение высоких производственных показателей, смелость и решительность, проявленные при спасении человека во время пожара.

Почти 100 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград указом Президента-2

Госнаградами отмечен труд белорусов, которые внесли значительный личный вклад в укрепление правопорядка и борьбу с преступностью, предупреждение и пресечение экономических правонарушений, охрану животного и растительного мира. 

Среди удостоенных госнаград и работники агропромышленного комплекса, промышленности, строительства, связи, транспортной отрасли, энергетики. Также были отмечены заслуги в сферах социальной защиты, образования, науки, культуры и спорта. Почетное звание присвоено семи работникам различных сфер. Глава государства также подписал распоряжение об объявлении благодарности Президента.

# Госнаграды

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