Начали активно обманывать в Instagram. Какие новые схемы придумали интернет-мошенники?

– Алло.

– Здравствуйте, капитан Назаров. Вас беспокоят из правоохранительных органов. Вы случайно не проживаете по адресу Ротмистрова, 84?

– Проживаю.

– Мы проводим проверку жителей. Нужно, чтобы вы сказали свои паспортные данные.

– А с каких пор сотрудники правоохранительных органов звонят в социальных сетях? Вы меня не разведете. От действий этих людей может пострадать абсолютно любой человек. Никто не застрахован. Их главная цель – деньги. Мошенничество с каждым годом набирает обороты.

Андрей Арловский, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Фиксируется значительное увеличение числа зарегистрированных мошенничеств, совершаемых с использованием информационных, коммуникационных технологий. Наиболее распространенным видом мошенничеств является покупка товаров и оказание услуг в социальной сети Instagram – 44 % от всех мошенничеств. При покупке вещей через Instagram злоумышленники создают интернет-аккаунт магазинов, которые на первый взгляд не вызывают подозрений (много подписчиков, обновляется лента товаров), однако отличительной чертой таких магазинов является полная или частичная предоплата и цена, которая значительно ниже рыночной. Неверно предпринятые вами шаги могут привести к финансированию преступников. Злоумышленники запугивают свою жертву, выводят из равновесия, накаляют обстановку. Фраза «ошибся цифрой, верните назад» – еще один способ получить от вас деньги. Часто преступники давят на жалость, якобы они пытались перевести деньги на счет бабушке, а случайно отправили вам. В подтверждение может даже прийти СМС о пополнении баланса. В этом случае обязательно проверьте счет карты не через СМС, а через онлайн-банкинг, так вы увидите, приходили деньги или нет. «Ваш близкий попал в беду или вы выиграли приз» – также распространенные схемы мошенников.

Мария Бунчикова, психолог:

Лучше на старте прекращать общение с мошенниками. Если у вас не получается, то можно переводить разговор в свою сторону, начать им управлять. Задавать уточняющие вопросы. Отвечать утвердительно, что да, вы правы, а потом переводить разговор в свою сторону. Если не получается, можно просто попросить подождать. В это время можно перевести дух, успокоить свои эмоции. Подумать о дальнейших действиях, что с вами происходит сейчас и кто вам звонит.

Киберпреступники очень опасны! Аферисты умеют располагать к себе, играть на чувствах и эмоциях. Одним словом – опытные психологи. Помните, если из вас пытаются вынудить деньги или просят назвать персональные данные, вас точно пытаются обмануть. Андрей Арловский:

Большую озабоченность вызывают так называемые банковские мошенничества – кредитные, сохранение средств на счету, участие в спецоперации, на долю которых приходится более 20 % от всех мошенничеств. Проблема раскрытия данных видов мошенничеств заключается в отсутствии технической возможности по деанонимизации пользователей. Также обстоят дела и с блокировкой аккаунтов мошенников. Даже если цель будет достигнута и аккаунт заблокируют, при желании мошенник можно восстановить его, обратившись в техническую поддержку.