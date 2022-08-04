«Темпы вырастут». Сколько в Беларуси уже собрали зерна и какие районы в передовиках?

Новости Беларуси. Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси. Сейчас на круг в среднем получают 37,2 центнера с гектара, это на 5 центнеров выше результатов 2021 года на эту дату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси. Сейчас на круг в среднем получают 37,2 центнера с гектара, это на 5 центнеров выше результатов 2021 года на эту дату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зерновые и зернобобовые без учета кукурузы занимают площадь свыше 2 миллионов 188 тысяч гектаров. По стране уже обмолочена четверть площадей, засеянных этими культурами. Рапс убрали на 70 % от необходимого объема.
В последние дни темпы увеличиваются, положительно сказывается погода. Жатва – командная работа, в ней главное теперь не допустить потерь.
Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Надеюсь, темпы вырастут в суммарной уборке – около 100 тысяч гектаров рапса и зерновых культур. Намолот, уверен, приблизится к 300 тысячам тонн за день. Ежедневно собирается информация о передовиках в части комбайнеров, тысячников, двухтысячников. Также собирается информация о хозяйствах, которые имеют наилучшие показатели по урожайности по темпам уборки. Были уже отмечены двухтысячники. Первыми из них намолотили в Несвижском и Клецком районах.
Исходя из набранных темпов и прогнозов синоптиков, массовую жатву в Беларуси планируют завершить 20 августа. Помимо зерновых ставка делается и на такие культуры, как лен, картофель и овощи.