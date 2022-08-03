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Это не фотообои и не картина, это поле в Смолевичском районе. 170 гектаров с подсолнечниками

03 августа 2022 19:29
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Новости Беларуси. В Минской области выращивают подсолнечники. Пока в качестве эксперимента в Дзержинском, Смолевичском и Минском районах. Под «черное золото» в области отведено 850 гектаров. Подсолнечник используют не только для пищевых и технических целей, но и для улучшения качества кормов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это не фотообои и не картина, это поле в Смолевичском районе. 170 гектаров с подсолнечниками-1

Это не фотообои и не картина. Это поле в Смолевичском районе. 170 гектаров с подсолнечниками. Аграрии центрального региона в качестве эксперимента выращивают южную культуру. 

Это не фотообои и не картина, это поле в Смолевичском районе. 170 гектаров с подсолнечниками-4

Михаил Петрович Симонович в сельском хозяйстве более 35 лет. Знает все тонкости работы и что поможет в будущем получить прибыль. К каждой культуре свой подход, от этого и результативность.

Это не фотообои и не картина, это поле в Смолевичском районе. 170 гектаров с подсолнечниками-7

Далее смотрите в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Михаил Симонович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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