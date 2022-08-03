Это не фотообои и не картина, это поле в Смолевичском районе. 170 гектаров с подсолнечниками

Новости Беларуси. В Минской области выращивают подсолнечники. Пока в качестве эксперимента в Дзержинском, Смолевичском и Минском районах. Под «черное золото» в области отведено 850 гектаров. Подсолнечник используют не только для пищевых и технических целей, но и для улучшения качества кормов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это не фотообои и не картина. Это поле в Смолевичском районе. 170 гектаров с подсолнечниками. Аграрии центрального региона в качестве эксперимента выращивают южную культуру.

Михаил Петрович Симонович в сельском хозяйстве более 35 лет. Знает все тонкости работы и что поможет в будущем получить прибыль. К каждой культуре свой подход, от этого и результативность.