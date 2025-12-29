Как праздновали Новый год в СССР? В поставском музее воссоздали советскую праздничную атмосферу

Атмосфера «Иронии судьбы, или с легким паром!» Поставский районный краеведческий музей подготовил ценный подарок для поклонников ретро, рассказали в программе «Путевка BY». Выставка «Назад в СССР: волшебство новогодней ночи» – волна ностальжи 70-80-х. Когда шили наряды на карнавал, стояли в очередях за деликатесами и смотрели дружной компанией «Голубой огонек». Путешествовать во времени можно до 15 января! За каждым предметом здесь своя история и теплые воспоминания.

Виктория Жишкевич, старший научный сотрудник Поставского районного краеведческого музея:

Если бы можно было повернуть время вспять, заглянуть в чей-то дом и квартиру, можно было увидеть что-то удивительное. Пространство, в котором каждая вещь была большой частью ритуала любви, надежды, чуда.

Гуся запекали с яблоками, и это было очень празднично и вкусно. Доставался компот всегда, хрустящие, вкусные огурчики. Мандарины достать в те времена было очень сложно, было большой удачей, потому что простаивали огромные очереди, чтобы можно было принести в дом и порадовать детей ярким ароматом.