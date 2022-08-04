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До 30°С. В Беларуси 4 августа объявлен жёлтый уровень опасности

04 августа 2022 05:08
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Новости Беларуси. Лето в разгаре. Желтый уровень опасности объявлен 4 августа в Беларуси. В стране установится жаркая погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

До 30°С. В Беларуси 4 августа объявлен жёлтый уровень опасности-1

Поэтому стоит помнить о правилах безопасного поведения при отдыхе и работе на открытом солнце. В основном будет без осадков. Но белорусам, живущим в юго-восточных районах, стоит ожидать кратковременные дожди, а местами и грозы. Максимальная температура воздуха достигнет 30 °С. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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