ГПК: более 224 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала 2025 года

С начала года Республику Беларусь по безвизовому режиму посетили более 224 тыс. иностранных граждан из 38 стран, в основном из Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

С апреля 2022 года страну посетили более 1,25 млн европейцев, а с июля 2024 года по расширенному безвизовому режиму в страну въехали почти 58 тыс. человек.

До конца 2026 года продлен безвизовый режим для граждан 38 стран.

Фото: Официальный Telegram-канал Государственного пограниченого комитета Республики Беларусь