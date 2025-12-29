Прямой эфир

ГПК: более 224 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала 2025 года

29 декабря 2025 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ГПК: более 224 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала 2025 года-0

С начала года Республику Беларусь по безвизовому режиму посетили более 224 тыс. иностранных граждан из 38 стран, в основном из Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

С апреля 2022 года страну посетили более 1,25 млн европейцев, а с июля 2024 года по расширенному безвизовому режиму в страну въехали почти 58 тыс. человек.

До конца 2026 года продлен безвизовый режим для граждан 38 стран.

Фото: Официальный Telegram-канал Государственного пограниченого комитета Республики Беларусь

# Граница # Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский заявил, что не отменит мобилизацию в Украине после перемирия
29 декабря 2025 12:25

Зеленский заявил, что не отменит мобилизацию в Украине после перемирия

Нетаньяху хочет убедить Трампа нанести еще один удар по Ирану – WP
29 декабря 2025 11:42

Нетаньяху хочет убедить Трампа нанести еще один удар по Ирану – WP

Опрос: почти 40% литовцев назвали инфляцию самой серьёзной проблемой
29 декабря 2025 11:04

Опрос: почти 40% литовцев назвали инфляцию самой серьёзной проблемой