Зеленский заявил, что не отменит мобилизацию в Украине после перемирия

По словам лидера Украины Владимира Зеленского, даже после возможного перемирия военное положение и мобилизация в стране будут сохраняться до получения гарантий безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что такие гарантии должны предусматривать международный контроль и присутствие партнеров.

Ранее Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу дать Украине долгосрочные гарантии на 30-50 лет.

Перед встречей лидеров во Флориде между Трампом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, который, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, имел дружеский и деловой характер.

По данным СМИ, разговор вызвал тревогу у украинских чиновников. Трамп отметил, что с Киевом согласовано 95 процентов вопросов, но детали контактной линии остаются на стадии обсуждения.

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