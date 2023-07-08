Температура в Беларуси спадёт уже в июле – прогноз синоптиков

Праздничный день для нашей страны отличился рекордным показателем. Впрочем, на этом температурный рост не прекратился. Максимальный показатель был зафиксирован в юго-западной части республики – там столбик термометра поднялся до отметки +30 °С, сообщили в программе « Плюс-минус ».

А чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Градус спадет! Стоит отметить, что нынешний сезон радует отсутствием серьезных температурных перепадов. Так, на смену рекордному показателю приходит умеренно теплая погода. По предварительным прогнозам синоптиков, пик жарких дней придется на середину недели: в среду и четверг столбик термометра поднимется до +26 °С днем и до 17 °С в ночное время суток. В остальные дни средний показатель будет колебаться в пределах отметки: +23 °С днем и до +13 °С ночью.