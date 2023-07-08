Температура в Беларуси спадёт уже в июле – прогноз синоптиков
Праздничный день для нашей страны отличился рекордным показателем. Впрочем, на этом температурный рост не прекратился. Максимальный показатель был зафиксирован в юго-западной части республики – там столбик термометра поднялся до отметки +30 °С, сообщили в программе «Плюс-минус».
А чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Градус спадет! Стоит отметить, что нынешний сезон радует отсутствием серьезных температурных перепадов. Так, на смену рекордному показателю приходит умеренно теплая погода. По предварительным прогнозам синоптиков, пик жарких дней придется на середину недели: в среду и четверг столбик термометра поднимется до +26 °С днем и до 17 °С в ночное время суток. В остальные дни средний показатель будет колебаться в пределах отметки: +23 °С днем и до +13 °С ночью.
В Риме +36°С, а в Москве +24°С и дожди. Погода в Европе на неделю с 9 по 14 июля здесь.
Атмосферное давление в пределах нормы: 747-748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый – от 3 до 5 метров в секунду. При дожде и грозах порывистый. 13 и 14 июля местами по стране пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Погода при этом будет сохраняться преимущественно ясная с переменной облачностью.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.