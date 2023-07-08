Победителями республиканского конкурса «Властелин села» стала семья Шевелевых из Бреста

Новости Беларуси. Неповторимая атмосфера праздника и национального колорита царит в Шкловском районе. Здесь, в агрогородке Александрия, проходит республиканский праздник «Купалье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сейчас мы увидим, насколько яркие гулянья развернулись на площадках размером в 10 футбольных полей.

Богомаз: «Мы должны быть вместе, ситуация показывает, что ближе, чем белорусы, у нас друзей нет». Подробнее.

Юлия Мычка, корреспондент:

Стали известны имена победителей республиканского конкурса «Властелин села». Почетный титул лучшей семьи из сельской местности достался Шевелевым из Бреста. Напомню, что в конкурсе приняли участие шесть молодых семей, четыре из них уже многодетные. Все финалисты получат денежные премии, а также ценные подарки.