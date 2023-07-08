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Победителями республиканского конкурса «Властелин села» стала семья Шевелевых из Бреста

08 июля 2023 14:46
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Новости Беларуси. Неповторимая атмосфера праздника и национального колорита царит в Шкловском районе. Здесь, в агрогородке Александрия, проходит республиканский праздник «Купалье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сейчас мы увидим, насколько яркие гулянья развернулись на площадках размером в 10 футбольных полей.

Богомаз: «Мы должны быть вместе, ситуация показывает, что ближе, чем белорусы, у нас друзей нет». Подробнее.

Юлия Мычка, корреспондент:
Стали известны имена победителей республиканского конкурса «Властелин села». Почетный титул лучшей семьи из сельской местности достался Шевелевым из Бреста. Напомню, что в конкурсе приняли участие шесть молодых семей, четыре из них уже многодетные. Все финалисты получат денежные премии, а также ценные подарки.

Победителями республиканского конкурса «Властелин села» стала семья Шевелевых из Бреста-1

Сергей Шевелев:
Мы очень рады, что есть возможность поучаствовать. Очень рады, что наше государство ценит и поддерживает правильное начало семьи. Мы пытаемся следовать этим традициям, тенденциям, которые у нас есть. И мы понимаем, что такие мероприятия нужны на самом деле.

Ирина Шевелева:
Наша семья… Мы действительно дружны и стараемся понимать друг друга, где-то уступать друг другу. Терпение проявлять на этих конкурсах. Терпение наше закалилось, потому что очень тяжело с тремя детьми на таких мероприятиях бывать, но нам здесь весело.

# Конкурс # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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