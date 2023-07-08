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В Риме +36°С, а в Москве +24°С и дожди. Погода в Европе на неделю с 9 по 14 июля

08 июля 2023 14:59
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Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице любви синоптики прогнозируют пасмурную погоду, с дождем и грозами, сообщили в программе «Плюс-минус».

Температура в Беларуси спадет уже в июле – прогноз синоптиков.

В Риме +36°С, а в Москве +24°С и дожди. Погода в Европе на неделю с 9 по 14 июля-1

Столбик термометра в Париже покажет +27 °С. В Вене ясно без осадков и до +32 °С. В Риме до +36 °С, в столице ожидается ясная погода. В Мадриде до +35 °С.

В Риме +36°С, а в Москве +24°С и дожди. Погода в Европе на неделю с 9 по 14 июля-4

В столице Болгарии +27 °С и небольшая облачность. В Анкаре тем временем дожди, грозы и до +25 °С. До +32 °С в Афинах, там ожидается преимущественно ясная с переменной облачностью погода.

В Риме +36°С, а в Москве +24°С и дожди. Погода в Европе на неделю с 9 по 14 июля-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +21 °С, город накроют сильные дожди. Жителей Вильнюса также ожидает пасмурная погода с дождем и грозами, там до +24 °С. Солнечное погодное настроение ожидает жителей Варшавы, воздух прогреется до +23 °С. В Киеве ясно и до +26 °С. В Москве до +24 °С, жителей столицы ожидает преимущественно пасмурная погода и сильные дожди.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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