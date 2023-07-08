На Березине проходит молодёжный фестиваль TourFest

Новости Беларуси. Посоревноваться в спортивных состязаниях и проявить себя в творчестве. В Минской области проходит традиционный молодежный фестиваль TourFest, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На три дня на берег Березины съехались представители агропромышленного комплекса. А это около 300 молодых специалистов: от доярки до комбайнера. Всего 22 команды практически со всех районов Минской области. Программа турслета насыщенная. Вчера участники соревновались в фигурном вождении велосипеда, а также в меткости, играя в дартс. А сегодня их ожидает сдача нормативов, интеллектуальный квиз и полоса препятствий.

Марк Авсевич, слесарь Слуцкого сахарорафинадного комбината:

В прошлом году мы победили из-за того, что была очень хорошая команда, сильная. У нас вообще в Слуцке молодежь очень спортивная, всегда везде принимает участие.

Майя Лобыч, инженер-технолог Слуцкого мясокомбината:

Вчера мы ездили, у нас была техника велосипедного туризма. Мы там заняли первое место, плотная борьба. Было нелегко, но мы справились.