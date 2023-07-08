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На Березине проходит молодёжный фестиваль TourFest

08 июля 2023 14:22
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Новости Беларуси. Посоревноваться в спортивных состязаниях и проявить себя в творчестве. В Минской области проходит традиционный молодежный фестиваль TourFest, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Березине проходит молодёжный фестиваль TourFest-1

На три дня на берег Березины съехались представители агропромышленного комплекса. А это около 300 молодых специалистов: от доярки до комбайнера. Всего 22 команды практически со всех районов Минской области. Программа турслета насыщенная. Вчера участники соревновались в фигурном вождении велосипеда, а также в меткости, играя в дартс. А сегодня их ожидает сдача нормативов, интеллектуальный квиз и полоса препятствий.

На Березине проходит молодёжный фестиваль TourFest-4

Марк Авсевич, слесарь Слуцкого сахарорафинадного комбината:
В прошлом году мы победили из-за того, что была очень хорошая команда, сильная. У нас вообще в Слуцке молодежь очень спортивная, всегда везде принимает участие.

На Березине проходит молодёжный фестиваль TourFest-7

Майя Лобыч, инженер-технолог Слуцкого мясокомбината:
Вчера мы ездили, у нас была техника велосипедного туризма. Мы там заняли первое место, плотная борьба. Было нелегко, но мы справились.

На Березине проходит молодёжный фестиваль TourFest-10

На природе нашли место и диалоговой площадке. Дискуссия с представителями объединения «Патриоты Беларуси» получилась интересной. Круг тем как никогда обширный: от геополитики до патриотического воспитания молодежи.

# Молодежь Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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