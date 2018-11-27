Температура на работе: какие нормы для офиса и цеха

В студии программы «Большой город» – заместитель председателя Минского объединения профсоюзов Александр Щекович.

«Как во вредных условиях труда»: если на работе проблемы с температурой, что положено сотрудникам?

Александр Щекович, заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов:

Сразу хочу отметить, что температурный режим может быть разным, в зависимости от того, что это за предприятие.

Если мы говорим про офисные помещения, то это температура, минимум, 20+ и выше. Для промышленного сектора это, в основном, в цехах – 17+.

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В литейных цехах немного теплее от печей. Там температура должна быть не ниже 15 градусов. Мы не говорим сейчас о строителях – это особая категория, потому что там определённые климатические нормы есть.

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