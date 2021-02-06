Температура может упасть до -28°С. Синоптики рассказали, насколько холодный февраль ждёт Беларусь

Новости Беларуси. Первая февральская неделя, как и положено для этого месяца, выдалась с метелями. Сильнейшие снегопады принес циклон, получивший у немецких синоптиков имя «Зигберт», рассказали в программе «Плюс-минус».

Снегопады доставили немало хлопот коммунальным службам и водителям. На дорогах фиксировались заторы и пробки, кое-где на помощь большегрузным автомобилям и общественному транспорту приходили тяжелые тягачи. Не обошлось без аварий и других происшествий. Ну а по мере продвижения циклона «Зигберт» в восточном направлении в нашу страну стала поступать холодная неустойчивая воздушная масса с северо-запада. Заметно похолодало.

До вторника республика останется в холодной воздушной массе арктического происхождения. Ночью 8 февраля по югу, а в дневные часы 8 февраля и в течение суток 9 февраля преимущественно по южной половине страны скажется влияние фронтальной системы, которая переместится с территории Украины. В среду, 10 февраля, погоду на большей части территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной арктической воздушной массе. Лишь в юго-западных районах скажется влияние атмосферного фронта.