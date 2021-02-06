Температура может упасть до -28°С. Синоптики рассказали, насколько холодный февраль ждёт Беларусь

Новости Беларуси. Первая февральская неделя, как и положено для этого месяца, выдалась с метелями. Сильнейшие снегопады принес циклон, получивший у немецких синоптиков имя «Зигберт», рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости Беларуси. Первая февральская неделя, как и положено для этого месяца, выдалась с метелями. Сильнейшие снегопады принес циклон, получивший у немецких синоптиков имя «Зигберт», рассказали в программе «Плюс-минус».
В четверг, 4 февраля, практически вся страна оказалась под одним огромным сугробом. А снегопад в Гродно побил рекорд 50-летней давности: толщина снежного покрова в городе достигла 49 сантиметров.
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Снегопады доставили немало хлопот коммунальным службам и водителям. На дорогах фиксировались заторы и пробки, кое-где на помощь большегрузным автомобилям и общественному транспорту приходили тяжелые тягачи. Не обошлось без аварий и других происшествий. Ну а по мере продвижения циклона «Зигберт» в восточном направлении в нашу страну стала поступать холодная неустойчивая воздушная масса с северо-запада. Заметно похолодало.
До вторника республика останется в холодной воздушной массе арктического происхождения. Ночью 8 февраля по югу, а в дневные часы 8 февраля и в течение суток 9 февраля преимущественно по южной половине страны скажется влияние фронтальной системы, которая переместится с территории Украины.
В среду, 10 февраля, погоду на большей части территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной арктической воздушной массе. Лишь в юго-западных районах скажется влияние атмосферного фронта.
Виктория Матвеенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
На предстоящей неделе в Беларуси сохранится зимний характер погоды. Фронтальные разделы, которые будут смещаться в восточном направлении, будут приносить новые порции снега. Периодически они будут сопровождаться порывистым ветром и метелью.
Температура воздуха в ночные часы в основном будет находиться в пределах от -11 до 19°С. Особенно по северо-восточным районам в ночные и утренние часы велика вероятность понижения температуры до -20-25°С. А в ночь на понедельник в отдельных районах температура может понизиться до -26-28°С. В дневные часы по стране прогнозируется от -7 до -13°С, местами до -15-16°С, все будет зависеть от облаков и осадков.
Такой температурный режим в целом по республике будет ниже климатической нормы на 5-10°С, а местами на 11-13°С.