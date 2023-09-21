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«Тема единства актуальна ежедневно». Что обсуждали на Едином дне информирования в ратуше?

21 сентября 2023 13:52
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Новости Беларуси. О единстве белорусов в современных реалиях, исторической правде и укреплении суверенитета. Единый день информирования прошел в городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Тема единства актуальна ежедневно». Что обсуждали на Едином дне информирования в ратуше?-1

Встреча собрала несколько десятков человек, неравнодушных к прошлому, настоящему и будущему своей страны. Это молодежь, журналисты, представители районных администраций и общественных объединений. Немало участников присоединились к разговору по видеосвязи. Главной темой для обсуждения стал День народного единства и исторические события, которые легли в основу праздника. Немало фактов прозвучало о жизни белорусов во времена польской оккупации.

«Тема единства актуальна ежедневно». Что обсуждали на Едином дне информирования в ратуше?-4

Виктория Чаускина, первый секретарь Партизанского районного комитета БРСМ:
Для молодежи Единый день информирования очень важен, потому что мы собираемся все вместе услышать мнение экспертов, задать разные вопросы, утвердиться в той информации, что у нас есть от первоисточников. И, конечно же, обсудить насущные темы и вопросы, которые главные у нас в стране.

«Тема единства актуальна ежедневно». Что обсуждали на Едином дне информирования в ратуше?-7

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Говорили о многом, в первую очередь об истории, о воссоединении Западной и Восточной Беларуси. Как действительно в определенный исторический период почувствовали свою мощь, силы в единстве. Но это не значит, что мы остановились и на какое-то время забыли об этой главной теме. Потому что тема единства, поверьте, актуальна ежедневно.

«Тема единства актуальна ежедневно». Что обсуждали на Едином дне информирования в ратуше?-10

Напомним, Единый день информирования проходит каждый месяц. Для встреч выбирают самые актуальные темы.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Ольга Чемоданова # Виктория Чаускина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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