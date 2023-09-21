«Тема единства актуальна ежедневно». Что обсуждали на Едином дне информирования в ратуше?

Новости Беларуси. О единстве белорусов в современных реалиях, исторической правде и укреплении суверенитета. Единый день информирования прошел в городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встреча собрала несколько десятков человек, неравнодушных к прошлому, настоящему и будущему своей страны. Это молодежь, журналисты, представители районных администраций и общественных объединений. Немало участников присоединились к разговору по видеосвязи. Главной темой для обсуждения стал День народного единства и исторические события, которые легли в основу праздника. Немало фактов прозвучало о жизни белорусов во времена польской оккупации.

Виктория Чаускина, первый секретарь Партизанского районного комитета БРСМ:

Для молодежи Единый день информирования очень важен, потому что мы собираемся все вместе услышать мнение экспертов, задать разные вопросы, утвердиться в той информации, что у нас есть от первоисточников. И, конечно же, обсудить насущные темы и вопросы, которые главные у нас в стране.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Говорили о многом, в первую очередь об истории, о воссоединении Западной и Восточной Беларуси. Как действительно в определенный исторический период почувствовали свою мощь, силы в единстве. Но это не значит, что мы остановились и на какое-то время забыли об этой главной теме. Потому что тема единства, поверьте, актуальна ежедневно.