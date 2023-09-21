Какие отходы не разлагаются и какой штраф могут дать за неправильную сортировку? Рассказал сотрудник ЖКХ
Раздельный сбор мусора – наше главное оружие в борьбе с загрязнением окружающей среды. Хотите внести личный вклад в большое дело – контролируйте, что и куда вы выбрасываете. Подробная инструкция к действию прямо сейчас. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик.
Александр Меженный, ведущий:
Почему важно сортировать мусор?
Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Такой же простой ответ, потому что мусор загрязняет окружающую среду. При его захоронении выделяются токсичные вещества, которые вредны для всего живого. Для флоры, фауны, да и для человека в целом. Это, наверное, основная причина. Вторая причина заключается в том, что, повторно используя отходы, человечество экономит природные ресурсы, что тоже на сегодня очень дорогого стоит.
Как работает система переработки мусора в Беларуси?
Екатерина Яцкевич, ведущая:
А как в Беларуси налажена эта система?
Андрей Новик:
Порядок или отношение в сфере с отходами в нашей стране четко регламентировано законодательными актами, как и любая другая сфера. Расскажу на примере Минска. В Минске утверждена схема обращения с отходами, которая предполагает, что на территории многоэтажной застройки устанавливаются контейнеры для сбора вторичных материальных ресурсов. Их установлено свыше 10 тысяч. В секторе индивидуальной застройки безвозмездно во временное пользование передаются контейнеры объемом до 120 литров, которые предназначены для раздельного сбора мусора.
Александр Меженный:
Как вообще работает система? Мусор отдельно собрали, куда он потом уходит? Какая его судьба?
Андрей Новик:
Он уходит на перерабатывающие заводы или линии, в Минске два таких предприятия, которые перерабатывают. Плюс еще мусороперерабатывающий завод в ранее полигона «Тростенецкий», который ежегодно перерабатывает до 105 тысяч тонн мусора.
Екатерина Яцкевич:
А есть такие материалы, которые невозможно переработать? Может быть, какие-то виды пластика? Что с ними происходит?
Какие материалы невозможно переработать?
Андрей Новик:
Все виды производства сегодня широко развиты, производят достаточно много разнообразной продукции. Есть, конечно, такая продукция, вторсырье, которое трудно подлежит вторичной переработке. К примеру, материалы из комбинированного, фольгированного пластика. Это тюбики от зубных паст, каких-то соусов, детского питания. Они трудно поддаются переработке, поэтому как альтернатива – замена их на другую тару, может быть, стеклянную.
Александр Меженный:
У нас есть какая-то перспектива дойти когда-то до уровня, когда все будет сжигаться, перерабатываться на 100 %?
Андрей Новик:
Конечно. И планы государственной программы под это разработаны. Еще 10 лет назад повторно использовался мусор или отходы в районе 10 % от всего образующего. На сегодня, по итогам 2022 года, повторно используется мусор в объеме 36 %. Это в районе Минска. За 2022 год образовано 830 тысяч тонн мусора в Минске. Повторно использовано 299 тысяч тонн.
Куда выбрасывать опасные отходы?
Екатерина Яцкевич:
А что делать с опасными отходами? Например, какие-то лекарства, лампы, батарейки. Как с ними поступают?
Андрей Новик:
Во всех общественных местах много специальных мест для сбора опасных вторичных материальных ресурсов – тех же батареек, лампочек. Они доставляют сильный вред окружающей среде, поэтому их обязательно нужно утилизировать в специально отведенное место.
Александр Меженный:
Вопрос несанкционированных свалок. Хотелось бы верить и думать, что мы уже прошли этот этап. Мне кажется, что все уже ответственно относятся, но нет.
Какой штраф предусмотрен за неправильную сортировку мусора?
Андрей Новик:
Конечно, установлена ответственность в нашей стране. Административная ответственность за нарушение законодательства обращений с отходами, штрафы предусмотрены. Штрафы довольно немаленькие: для физического лица – до 30 базовых величин, для юридического – до 1 000. Очень существенно. Что касается строительного мусора, правилами формирования отходов предусмотрено, что строительный мусор – это нетвердый бытовой мусор, поэтому собственники, наниматели, любой человек, который этот мусор образовал после ремонтных работ, обязан самостоятельно его утилизировать: либо доставка на полигон, либо через специализированную организацию.
Александр Меженный:
То есть можно обратиться, никаких проблем в этом нет?
Андрей Новик:
Возле подъездов, на информационных стендах, в интернете много объявлений о вывозе мусора. Кроме того, много объявлений – безвозмездно заберу старую бытовую технику. Это тоже организации, которые участвуют в переработке вторсырья.
Екатерина Яцкевич:
Если, например, в контейнер со стеклом было выброшено что-то другое, есть какие-то наказания?
Андрей Новик:
Это та же ответственность, о которой только что говорил, – нарушение законодательства об обращении с отходами, потому что законодательством предусмотрено сортировать отходы правильно, раздельно. Поэтому формально, если стеклянные изделия выбросить в контейнер с пластиком или бумагой, является составом административного правонарушения. Но, опять же, это норма для нашего общества воспитательная, поэтому я каких-то санкций за такие действия никогда не видел, не слышал. Я думаю, их и не будет.
Александр Меженный:
Тема по поводу енотов стала весьма актуальной с учетом рекламного ролика. Какие-то акции проводятся, планируются для того, чтобы популяризировать идею раздельного сбора отходов?
Енот – символ раздельного сбора мусора. Какие акции проводит ЖКХ среди молодежи?
Андрей Новик:
Еноты – это символ нашего раздельного сбора. Всевозможные акции проводятся постоянно. И в период мероприятий по благоустройству, и в течение календарного года проводятся всеми организациями жилищно-коммунального хозяйства. В начале 2023 года мы сделали новый шаг – внедрили мероприятие под названием «Школа ЖКХ» в средних учебных заведениях. То есть пошли в школы, для детей старших, младших, средних классов начали проводить уроки ЖКХ.
И на этих уроках мы рассказываем о том, как правильно себя вести в местах общего пользования, на детской площадке, как пользоваться лифтом, для чего нужно раздельно сортировать отходы. Мы преподносим эту информацию, показывая фильмы, наглядную агитацию, рассказывая полезную информацию, детям очень нравится. Кроме этого, экскурсии проводим именно на мусороперерабатывающие заводы, эмоции у детей очень положительные.