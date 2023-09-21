Какие отходы не разлагаются и какой штраф могут дать за неправильную сортировку? Рассказал сотрудник ЖКХ

Раздельный сбор мусора – наше главное оружие в борьбе с загрязнением окружающей среды. Хотите внести личный вклад в большое дело – контролируйте, что и куда вы выбрасываете. Подробная инструкция к действию прямо сейчас. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик. Александр Меженный, ведущий:

Почему важно сортировать мусор?

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Такой же простой ответ, потому что мусор загрязняет окружающую среду. При его захоронении выделяются токсичные вещества, которые вредны для всего живого. Для флоры, фауны, да и для человека в целом. Это, наверное, основная причина. Вторая причина заключается в том, что, повторно используя отходы, человечество экономит природные ресурсы, что тоже на сегодня очень дорогого стоит. Как работает система переработки мусора в Беларуси?

Екатерина Яцкевич, ведущая:

А как в Беларуси налажена эта система? Андрей Новик:

Порядок или отношение в сфере с отходами в нашей стране четко регламентировано законодательными актами, как и любая другая сфера. Расскажу на примере Минска. В Минске утверждена схема обращения с отходами, которая предполагает, что на территории многоэтажной застройки устанавливаются контейнеры для сбора вторичных материальных ресурсов. Их установлено свыше 10 тысяч. В секторе индивидуальной застройки безвозмездно во временное пользование передаются контейнеры объемом до 120 литров, которые предназначены для раздельного сбора мусора. Александр Меженный:

Как вообще работает система? Мусор отдельно собрали, куда он потом уходит? Какая его судьба? Андрей Новик:

Он уходит на перерабатывающие заводы или линии, в Минске два таких предприятия, которые перерабатывают. Плюс еще мусороперерабатывающий завод в ранее полигона «Тростенецкий», который ежегодно перерабатывает до 105 тысяч тонн мусора. Екатерина Яцкевич:

А есть такие материалы, которые невозможно переработать? Может быть, какие-то виды пластика? Что с ними происходит? Какие материалы невозможно переработать?

Андрей Новик:

Все виды производства сегодня широко развиты, производят достаточно много разнообразной продукции. Есть, конечно, такая продукция, вторсырье, которое трудно подлежит вторичной переработке. К примеру, материалы из комбинированного, фольгированного пластика. Это тюбики от зубных паст, каких-то соусов, детского питания. Они трудно поддаются переработке, поэтому как альтернатива – замена их на другую тару, может быть, стеклянную. Александр Меженный:

У нас есть какая-то перспектива дойти когда-то до уровня, когда все будет сжигаться, перерабатываться на 100 %? Андрей Новик:

Конечно. И планы государственной программы под это разработаны. Еще 10 лет назад повторно использовался мусор или отходы в районе 10 % от всего образующего. На сегодня, по итогам 2022 года, повторно используется мусор в объеме 36 %. Это в районе Минска. За 2022 год образовано 830 тысяч тонн мусора в Минске. Повторно использовано 299 тысяч тонн. Куда выбрасывать опасные отходы?

Екатерина Яцкевич:

А что делать с опасными отходами? Например, какие-то лекарства, лампы, батарейки. Как с ними поступают? Андрей Новик:

Во всех общественных местах много специальных мест для сбора опасных вторичных материальных ресурсов – тех же батареек, лампочек. Они доставляют сильный вред окружающей среде, поэтому их обязательно нужно утилизировать в специально отведенное место. Александр Меженный:

Вопрос несанкционированных свалок. Хотелось бы верить и думать, что мы уже прошли этот этап. Мне кажется, что все уже ответственно относятся, но нет. Какой штраф предусмотрен за неправильную сортировку мусора?

Андрей Новик:

Конечно, установлена ответственность в нашей стране. Административная ответственность за нарушение законодательства обращений с отходами, штрафы предусмотрены. Штрафы довольно немаленькие: для физического лица – до 30 базовых величин, для юридического – до 1 000. Очень существенно. Что касается строительного мусора, правилами формирования отходов предусмотрено, что строительный мусор – это нетвердый бытовой мусор, поэтому собственники, наниматели, любой человек, который этот мусор образовал после ремонтных работ, обязан самостоятельно его утилизировать: либо доставка на полигон, либо через специализированную организацию. Александр Меженный:

То есть можно обратиться, никаких проблем в этом нет? Андрей Новик:

Возле подъездов, на информационных стендах, в интернете много объявлений о вывозе мусора. Кроме того, много объявлений – безвозмездно заберу старую бытовую технику. Это тоже организации, которые участвуют в переработке вторсырья. Екатерина Яцкевич:

Если, например, в контейнер со стеклом было выброшено что-то другое, есть какие-то наказания? Андрей Новик:

Это та же ответственность, о которой только что говорил, – нарушение законодательства об обращении с отходами, потому что законодательством предусмотрено сортировать отходы правильно, раздельно. Поэтому формально, если стеклянные изделия выбросить в контейнер с пластиком или бумагой, является составом административного правонарушения. Но, опять же, это норма для нашего общества воспитательная, поэтому я каких-то санкций за такие действия никогда не видел, не слышал. Я думаю, их и не будет. Александр Меженный:

Тема по поводу енотов стала весьма актуальной с учетом рекламного ролика. Какие-то акции проводятся, планируются для того, чтобы популяризировать идею раздельного сбора отходов? Енот – символ раздельного сбора мусора. Какие акции проводит ЖКХ среди молодежи?