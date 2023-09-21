В Минской области за 5 лет планируют построить 100 ферм. Всё по госпрограмме

Новости Беларуси. Минская область – лидер в стране по производству молока. Только за прошлый год в центральном регионе получили более 2 миллионов тонн. Сейчас стоит задача амбициознее – достичь этой же цифры в реализации продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для этого важно обеспечить заводы качественным сырьем. А значит, оснащение ферм должно быть на высоком уровне. В некоторых хозяйствах уже идет модернизация. Один из новых комплексов возводят в Воложинском районе.