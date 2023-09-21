В Минской области за 5 лет планируют построить 100 ферм. Всё по госпрограмме
Новости Беларуси. Минская область – лидер в стране по производству молока. Только за прошлый год в центральном регионе получили более 2 миллионов тонн. Сейчас стоит задача амбициознее – достичь этой же цифры в реализации продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для этого важно обеспечить заводы качественным сырьем. А значит, оснащение ферм должно быть на высоком уровне. В некоторых хозяйствах уже идет модернизация. Один из новых комплексов возводят в Воложинском районе.
Агрогородок Першаи в нескольких километрах от Воложина – центр сельхозпредприятия с созвучным названием. Местное хозяйство специализируется на животноводстве, основной упор – на молочно-мясное направление. Здесь более 5 000 голов крупного рогатого скота.
Виктор Шалаш, директор сельхозпредприятия «Першаи-2014»:
У нас два молочно-товарных комплекса и одна линейная дойка, где еще ферма старого образца на 240 голов. Комплекс существует уже 14 лет. Сегодня он производит 13,7 тонны молока, рентабельность – 57 %.
Мария Царикевич, корреспондент:
На этой ферме трехразовая дойка. В сутки получают до 21 литра молока с каждой буренки. Все сортом экстра. После продукт отправляют на переработку, ну а вы, потребители, можете оценить качество.
Подробности в видеоматериале.