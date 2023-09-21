Новости Беларуси. Пожарные автоцистерны, современные лестницы и подъемники, альпинистское снаряжение. У здания Кобринского райисполкома сегодня, 21 сентября, сконцентрировано огромное количество техники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но никакой паники! Сотрудникам и посетителям ничего не угрожает. В рамках Единого дня безопасности спасатели отрабатывают навыки эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации.

По легенде, возгорание произошло в одном из кабинетов на четвертом этаже. Сильное задымление, огонь стремительно распространяется. К месту вызова диспетчер в онлайн-режиме направляет аварийно-спасательные службы. Задействовано более полусотни сотрудников МЧС и около 10 единиц самой современной техники. Спасатели действуют слаженно и оперативно. Обследуют здание, эвакуируют людей с верхних этажей.

Валерий Рудольф, начальник Брестского областного управления МЧС:

Само здание представляет определенный интерес в этом плане – пятиэтажное, имеет достаточно непростую планировку, много работающих. Поэтому мы здесь постарались отработать навыки, в том числе и наши, по ликвидации ЧС на такого рода объектах. Оценка действий положительная, плюс мы отработали свои оперативно-тактические материалы, посмотрели подъезды, пути эвакуации людей.

Александр Мартынюк, заместитель председателя Кобринского райисполкома:

Закрепили знания, которые им необходимы при возникновении чрезвычайной либо нестандартной ситуации, повысили свою культуру безопасности. Несомненно, сегодняшнее мероприятие пошло на пользу.