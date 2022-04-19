Погода чуть замедлила темп. 6 районов Минской области завершили сев зерновых
Новости Беларуси. Шесть районов Минской области завершили сев зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них – Клецкий, Солигорский, Любанский, Стародорожский и Несвижский. Коррективы внесла погода – чуть замедлила темп. Зерновых засеяно 92 % от запланированных площадей. Это 115 тысяч гектаров. Завершен сев зерновых и в Копыльском районе.
Наталья Ведень, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Копыльского райисполкома:
Запланирован был сев ранних зерновых на площади 7 тысяч гектаров. Будет посеяно 6 700 гектаров сахарной свеклы, 20 000 гектаров кукурузы, 280 гектаров тысяч картофеля.
Владимир Рудаковский, директор сельхозпредприятия «Старица-Агро»:
Удобрениями мы обеспечены благодаря и облисполкому, и сахарному заводу. Нам выделили кредитные ресурсы, заплатили надбавки, мы практически на сегодня произвели полную подкормку озимых. Сегодня начали участками кормить по второму разу.
Владимир Потоцкий, заместитель директора по растениеводству «Старица-Агро»:
По технологии больше всего внимания дальше будет уделяться подкормкам, а также гербицидным обработкам, фунгицидным. Весь урожай зависит от внесения минеральных удобрений.
Тем временем в области начали сев кукурузы и свеклы. Уже пройдено по 745 и 8 000 гектаров соответственно.