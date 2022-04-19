Погода чуть замедлила темп. 6 районов Минской области завершили сев зерновых

Новости Беларуси. Шесть районов Минской области завершили сев зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них – Клецкий, Солигорский, Любанский, Стародорожский и Несвижский. Коррективы внесла погода – чуть замедлила темп. Зерновых засеяно 92 % от запланированных площадей. Это 115 тысяч гектаров. Завершен сев зерновых и в Копыльском районе.

Наталья Ведень, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Копыльского райисполкома:

Запланирован был сев ранних зерновых на площади 7 тысяч гектаров. Будет посеяно 6 700 гектаров сахарной свеклы, 20 000 гектаров кукурузы, 280 гектаров тысяч картофеля.

Владимир Рудаковский, директор сельхозпредприятия «Старица-Агро»:

Удобрениями мы обеспечены благодаря и облисполкому, и сахарному заводу. Нам выделили кредитные ресурсы, заплатили надбавки, мы практически на сегодня произвели полную подкормку озимых. Сегодня начали участками кормить по второму разу.

Владимир Потоцкий, заместитель директора по растениеводству «Старица-Агро»:

По технологии больше всего внимания дальше будет уделяться подкормкам, а также гербицидным обработкам, фунгицидным. Весь урожай зависит от внесения минеральных удобрений.