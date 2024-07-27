«Телевидение – это командная работа». Более 500 человек стали участниками спартакиады СМИ в Стайках

Спартакиада средств массовой информации «Здоровье» бьет рекорды. В соревнованиях, которые проходят в Стайках, принимают участие более 500 человек. На крупнейшем спортивном корпоративе СМИ представлено 20 команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый участник на Спартакиаде стремится показать лучший результат и отдает все силы для победы. Но первостепенна именно атмосфера. Дружеская поддержка и солидарность помогают в борьбе за высокие позиции. Несмотря на конкуренцию, каждый понимает, что за ним стеной стоит команда.

Верим в команду!

Максим Курьян, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение», игрок волейбольной команды:

На открытии сегодня было рекордное количество участников, команд. Это очень заряжает, воодушевляет и настраивает на очень серьезную борьбу. В прошлом году было меньше команд. В этом мы можем больше показать, поиграть и получить намного больше удовольствия от мероприятия.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Телевидение – это командная работа, поэтому на таких мероприятиях закаляется командный дух, мы чувствуем друг друга, чувствуем взаимопомощь и взаимовыручку. И конечно, это все и переносится потом в наше телепроизводство. Мне очень хочется, чтобы все, кто сегодня присутствует на этой площадке, после этих двух дней сказали: это было круто. Чтобы ребята познакомились, узнали друг друга еще ближе и это все вылилось в дальнейшую классную работу.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

Это самое лучшее времяпровождение, когда ты думаешь не просто, как выиграть у своего коллеги, но еще и получаешь удовольствие от самого процесса. Честно говоря, жалко, что у нас такая спартакиада бывает только раз в год. Но хорошо, что она бывает, и каждый год к нам добавляются все новые и новые участники. Очень важно, что даже пресс-секретари сегодня с нами, и мы посмотрим, как они смогут тягаться с профессиональными журналистами.