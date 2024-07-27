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В Гомельской области полностью восстановили штатные схемы электроснабжения

27 июля 2024 10:30
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Перевод населенных пунктов Гомельской области с дизель-генераторов на штатные схемы электроснабжения завершен. Заявка от жителей небольшой деревни Лозки Калинковичского района стала последней выполненной в списке из более чем 4,5 тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области полностью восстановили штатные схемы электроснабжения-1

Аварийные бригады работали круглосуточно. На отдельных участках электросетей энергетики устранили обрывы, заменили опоры. В некоторых деревнях пришлось отстраивать сети заново, так как непогода разрушила их практически полностью. В 170 населенных пунктах Гомельской области были задействованы передвижные дизель-генераторные установки. Часть из них останется в регионе в качестве резерва.

# Электроснабжение # общество # Новости Гомеля и Гомельской области

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