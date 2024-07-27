Спартакиада среди работников СМИ проходит в «Стайках»

В Стайках состоялась церемония открытия спартакиады работников СМИ «Здоровье». В соревнованиях принимают участие 20 команд печатных, телевизионных и электронных СМИ, а также пресс-служб органов госуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналистика – конкурентная среда. И олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» для современных СМИ также звучит актуально. И даже в непрофильных дисциплинах не принято сдаваться без боя. Поэтому сегодня на спортивных площадках ожидается упорное противостояние. Будут бороться за свои позиции и работники «Столичного телевидения». Наша группа поддержки полна энтузиазма и настроена только на позитив.

Наталья Куис, продюсер дирекции информационного вещания СТВ:

Мы верим в победу наших участников. Мы готовились, как болельщики тренировались, учили кричалки. Думаю, что наша поддержка будет самая лучшая сегодня.

Евгения Калечиц, ведущая «РТР-Беларусь»:

Представители всех СМИ республики собираются в одном месте. И конечно, это дорогого стоит. Мы можем не только познакомится с нашими коллегами и просто встретиться с ними вновь, но и посоревноваться. Мне кажется, это очень классная инициатива, чтобы собраться всем вместе, подружиться.