«Телевершина» 2014 - телевизионный «Оскар» Беларуси - принес телеканалу СТВ 5 трофеев!

Список всемирного наследия постоянно пополняется. Точно так же, как появляются новые записи и на телевизионных скрижалях. На этой неделе новые имена вписаны в белорусскую телевизионную историю. Кто и чем удивил на конкурсе «Телевершина»?

Палитра белорусского телевидения во всем многообразии красок. Такой общий портрет теледеятелей увидишь раз в году. Здесь не только знакомые по эфирам лица ведущих, но и все те, благодаря кому работает наше ТВ: от операторов до режиссеров.

Повод собраться – профессиональная премия «Телевершина». Этакий телевизионный «Оскар» Беларуси.

Кстати, без аллюзий на оскаровскую тему не обошлось. Новомодное «сэлфи» по голливудским мотивам с телезвездами и условная граница с залом, где то и дело появлялись ведущие. Из спецэффектов – полет статуэтки к ее обладателю на телеэкране.

Это и есть заветные для каждого телевизионщика полтора килограмма бронзы. Трофеи телеканала СТВ в 2014 году тянут на 7,5 килограммов. Здесь 5 статуэток «Телевершины». И каких! Мои коллеги взяли телевысоту в самых престижных номинациях.

Екатерина Забенько поднялась на Телеолимп как лучшая ведущая тематической программы.

Ведущая «Столичного телевидения» с 14-летним стажем уже получала «Телевершину» за авторский проект, а вот персональной премии дождалась впервые.

Зрители привыкли видеть ее блистающей на экране. Блеска после церемонии в повседневной одежде добавилось неслучайно – в тон статуэтки – шутит Катя.

Екатерина Забенько, победитель Национального телевизионного конкурса «Телевершина» в номинации «Лучший ведущий тематической программы»:

Теперь у меня всегда золото в дресс-коде. Я теперь буду выбирать исключительно золотую одежду. По крайней мере, первое время, на эйфории.

Второй «Оскар», вторая «Телевершина» оказалась для меня не менее приятной, не менее желанной. Я говорю: «У меня теперь есть пара «Оскаров». И, возможно, они начнут размножаться и принесут мне еще очень много маленьких «Телевершин».

Не остался без награды и партнер Екатерины по ток-шоу «Такова судьба» Антон Мартыненко. Свою первую статуэтку как лучший ведущий развлекательной программы он получил за шоу «На том же месте, в тот же час».

В победу Антону долго не верилось, интрига для номинантов на «Телевершине» сохранялась до последнего. Однако пришлось собраться: второй раз на сцену наш шоумен вышел в составе сводного хора телеведущих страны.

Прекрасная половина медийного сообщества ответила танцевальными па, а именно «батман тендю» и «плие». Завидев девушек в балетных шопенках, публика ожидала пародии на «Лебединое озеро». Оказалось, теледивы с классикой не шутят, хоть за 3 недели репетиций и стали на «ты».

Юлия Калашникова, ведущая программы «24 часа»:

Мне действительно хочется пожать руку этим людям. И я не удивляюсь, что им ставят памятники.

Диктору СТВ Юлии Калашниковой образ балерины пришелся по душе. Профессию менять не станет, но теперь на спектакли в Большом будет смотреть совсем другими глазами.

Юлия Калашникова, ведущая программы «24 часа»:

Сложно было держать спину, ручки, пальчики, никаких «крабов» (это когда по привычке расставляются пальцы на руках). Было очень иногда даже больно, скажу честно. Главное движение, кульминационное в нашем танце – это прыжки, когда нужно было как струнка выпрямится и прыгать. И тогда мышцы моих ног, наверное, не выдержали. В конце концов я не ходила два дня. Я просто не могла ходить.

На утро после победы Евгений Горин уже спешит на интервью. Опытный журналист только в 2014 году дебютировал в качестве диктора. И не напрасно. Динамичность начинающего ведущего сразу оценило профессиональное жюри.

Евгений Горин, победитель Национального телевизионного конкурса «Телевершина» в номинации «Лучший ведущий информационно-аналитической программы»:

Честно говоря, не очень ожидал, потому что совсем не много опыта работы в кадре, именно как ведущим. Я несколько месяцев посидел. Я сам понимаю, что еще многое нужно где-то подкорректировать, где-то подтянуть: и с дикцией, и с ударениями, и с прочим. Очень много моментов.

С одной стороны, конечно, приятно. С другой стороны, все-таки такой большой аванс получается. То есть тут уже нельзя в грязь лицом ударить, нужно очень и очень стараться, работать, чтобы не только соответствовать, но и еще куда-то расти.

«Телевершина» – повод подвести итоги телесезона и для тех, кто работает за кадром.

Среди 25 номинаций назвали лучших операторов, режиссеров, сценаристов. Для «Столичного телевидения» победной стала номинация «Теледизайн» за ролик в стиле Бондианы.

Не только «упаковку» телепродукта оценивали на церемонии. Что было надето на номинантах, традиционно обсуждается не меньше, чем судьба статуэток. Стилист Александр Киринюк, наблюдая за вручением премий, профессиональным взглядом оценивал, кто как выдержал дресс-код.

Александр Киринюк, стилист:

Очень есть двоякие ситуации, допустим, как Люция Лущик. Мне кажется, очень много камней на ней было, они очень блестящие были. Может быть, чуть сдержаннее должен был быть наряд.

Боровская. У него очень красивое платье было. Мне кажется, оно очень повседневное, больше для улицы.

Алена Спиридович была в таком легком сарафане. Но я заметил под сарафаном очень красивую высокую тонкую шпильку. Мне очень понравилось.

Нина Богданова. Очень интересное сценическое платье.

Мужские луки тоже не остались незамеченными. Андрей Бонд эпатировал публику в юбке. А Денис Курьян щеголял в васильковом пиджаке. В модном разборе полетов на высоте оказалась Дарья Домрачева, вручавшая гран-при.

Александр Киринюк, стилист:

Белоснежное платье. Мне нравится, что у нее оно было в пол. Очень женственно, очень нежно. И я думаю, что она все-таки должна быть такой леди.

Главный приз разделили проект «Мисс Супранэшнл» ОНТ и масштабный проект телеканала СТВ «Поющие города».

За 2 сезона этот музыкальный проект стал поистине народным. Его команда объехала почти сотню белорусских городов в поисках талантов. Но финальная песня «Поющих городов» на этом не спета. Организаторы уже пообещали третий сезон.