В Иерусалиме Благодатный огонь сошел на землю. В Беларусь его из храма Гроба Господня доставят уже сегодня

Новости Беларуси. Великая суббота: день накануне Пасхи. 19 апреля верующие освящают куличи и ждут схождения благодатного огня. В этом году весь христианский мир - православные, католики, протестанты празднуют Светлое воскресение Христово в один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный праздник церковного календаря отмечают с особым торжеством и радостью. В Беларуси по традиции тысячи прихожан принимают участие в пасхальных службах. Они идут весь день. А вечером в каждом храме будет проходить крестный ход и Литургия.

Верующие:

Пасха - саамы светлый праздник в году. Убираем квартиру, закупаем куличи, яца. обязательно приложиться к Плащанице, приложиться к иконам, подать записочки о здравии, за упокой.

Праздник очень хороший! Дай Бог, чтобы мир всюду был на земле, чтобы люди добрыми были, дружно жили.

Пасху не просто любишь, ее ждешь, надеешься, что все грехи, которые ты совершил на протяжении какого-то времени, будут смыты святой водой, верой.

Чудо, которого ждали миллионы христиан по всему миру, свершилось. В Иерусалиме Благодатный огонь сошел на землю. Он загорелся во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила и десятков тысяч паломников, которые в преддверии большого христианского праздника собрались на Святой земле. Патриарх передал священное пламя верующим.

Благодатный огонь ежегодно нисходит в Кувуклию - часовню над Гробом Господним - накануне православной Пасхи. Чтобы исключить человеческое вмешательство, в храме заранее гасят свечи и лампады. После тщательного осмотра Кувуклию опечатывают.

Первое упоминание о схождении Благодатного огня на Землю появилось еще в 4 веке.

Благодатный огонь из храма Гроба Господня доставят и в Минск уже сегодня. 19 апреля. Он прибудет чартерным рейсом из Иерусалима. Затем святыня разойдётся по православным храмам областных центров, где состоятся праздничные литургии.