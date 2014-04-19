Достопримечательности Беларуси. Что из них еще должно попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО?

Сохранение объектов культурного наследия укрепляет государственность – заметил президент Лукашенко на встрече с гендиректором ЮНЕСКО Ириной Боковой. В прошлой программе мы рассказывали о Слуцких поясах, если помните. О поясах, которые могут быть одним из символов, одним из брендов, так называемых брендов или узнаваемых символов Беларуси. Немало таких символов в списке ЮНЕСКО: Мирский замок, Несвижский дворцовый комплекс, Беловежская пуща, Дуга Струве. Но это ведь не все! Есть еще много другого, чего турист, приехавший на чемпионат мира по хоккею или просто приехавший в Беларусь, не увидит больше нигде!

Ольга Попко, директор музея «Замковый комплекс «Мир»:

Активно занимаемся тем, что придумываем сами сувениры, чтобы только у нас можно было купить.

Любой школьник, человек любого возраста, житель Беларуси знает, что такое Мирский замок. И я считаю, что это правильно сделано. Мы печатаем книги, мы заказываем фильмы. Это все вокруг крутится. Сувенирная какая-то продукция.

Мирский замок, которым любовалась Бокова, в свое время стал первым архитектурным памятником Беларуси, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Получилось, что мир признал Мир.

После реконструкции Мирский замок вновь открылся для туристов в 2010 году и сразу стал бить рекорды посещаемости.

Ольга Попко, директор музея «Замковый комплекс «Мир»:

Представьте себе: в прошлом году почти 300 тысяч человек посетило Мирский замок. В Италии, например, замок из списка ЮНЕСКО Феррара принимает каждый год приблизительно 100 тысяч человек. Вот это сочетание красного кирпича и белых ниш вы не найдете больше нигде. Символ ЮНЕСКО – это значит, что мы не только для своей страны что-то значим. Что и в истории других стран и, может быть, всей планеты Мирский замок играет какую-то определенную очень важную роль.

По одной из местных легенд, если спуститься на дно колодца и прогуляться с пару десятков километров пешком, вынырнуть можно практически в центре уже Несвижского замка.

Но связаны наши жемчужины средневековой архитектуры не только мифическим коридором, но и настоящей историей.

Дворцово-парковый ансамбль в Несвиже, как и Мирский замок, включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В почетном перечне значатся и наша Беловежская пуща, и геодезическая Дуга Струве.

Но далеко не все знают, что существует еще и своего рода скамейка запасных – предварительный список объектов, которые могут попасть в реестр мирового уровня под брендом нашей страны.

Василий Черник, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Здесь можно говорить и о Каложской церкви в Гродно, здесь можно говорить и о Полоцком Софийском соборе, здесь можно говорить о дворцово-парковом ансамбле в Гомеле, церквях оборонительного типа, которые есть у нас. То есть у нас есть объекты, которые сегодня достойны быть представлены в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Но над ними нужно работать.

Чтобы тот или иной памятник попал в Список ЮНЕСКО, вовсе недостаточно пригласить экспертов и сказать, дескать, вот она, красота с флером истории. Специалистам нужно составить подробнейшее досье на каждый объект. На итоговое решение влияет даже то, какое применение уникальности нашли в наши дни.

Исторический центр Дрездена несколько лет назад исключили из Списка всемирного наследия, потому что местные власти решили облагородить территорию современным мостом.

Впрочем, то, что не архитектурный или природный памятник, а часть города в принципе попала в перечень ЮНЕСКО – случай практически неординарный. И у минского проспекта Независимости есть все шансы на повторение редкого попадания. Центральное авеню столицы как памятник градостроительства советской эпохи тоже в предварительном списке.

Всего же в реестре претендентов от Беларуси 11 объектов.

По экспертному мнению, стать нашим № 5 в ЮНЕСКО больше всего шансов у Августовского канала.

Василий Черник, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Если мы будем все время предлагать предварительный список, что из этого получится? Если мы в ближайшее время поработаем с теми 11 объектами, которые в предварительный список включены, я думаю, нам могут тоже сказать потомки большое спасибо. А в последствии тоже будем работать над расширением этого списка.

У нас очень богатая история, разнообразная история. Те, кто приезжают из других стран, отмечают, что у нас действительно есть объекты, которые соответствуют критериям отбора для включения их в последующем в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мировое признание – это, конечно, аргумент. Но, с другой стороны, ведь не станет любимое украшение менее дорогим, если на нем не будет видна проба ювелирного завода.

Березинский биосферный заповедник – уникальный комплекс, где на одной территории фактически в диких условиях обитает большая европейская пятерка: лось, зубр, медведь, волк и рысь.

Брестская крепость, Хатынь – священные места для каждого белоруса, атмосферу которых сложно оценить, пусть и самым высоким рангом в перечнях мирового масштаба.

Красносельские меловые карьеры. Их называют «белорусскими Мальдивами». Тихоокеанская красота на нашей земле.

Гольшанский замок, озеро Нарочь, Белая вежа.

Нам есть не только, что показать, но и чем гордиться. А порой и чему удивляться. Вы можете не поверить, но это наша страна.