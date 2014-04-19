Пасха - 2014. Как ее отметят православные, католики и протестанты?

Еще один праздник – День радио и телевидения – будет 7 мая у телевизионного народа. А всего христианского народа – большое «свята», Пасха – 20 апреля. Православная, католическая, протестантская Пасха в 2014 году в один день. И это символично для Беларуси, где удивительное межконфессиональное понимание. И трудно, наверное, представить, где еще в мире так мирно соседствуют разные религии. Даже атеисты отмечают, не важно как, но отмечают Светлое Христово Воскресение.

«Что за свадьба без баяна? Что за Пасха без крашенных яиц?» По крайней мере со второй частью этой части поговорки точно не поспоришь. гастрономическая находка пришла к нам еще со времен язычества и стала главным атрибутом пасхального стола. Сейчас как только и в какие только цвета не красят яйца.

Маме Наде можно только позавидовать – у нее растет сразу три помощницы. В подготовке к пасхальному пиру даже 4-летняя Вика готова примерить роль шеф-повара. Впрочем, работы сегодня хватит всем.

Надежда Лобач:

На такую большую семью нужно много куличей. Обычно штук 10-12 выходит куличей. Бывает и больше.

Пока тесто доходит, время красить яйца. Согласно древней рецептуре, только домашние и только в луковой шелухе, которой и занялись маленькие хозяйки.

Светлое Воскресенье многодетная семья встретит в новой светлой квартире. Надежда делится планами: утром, конечно же, отправится в церковь, а вечером отметит Пасху в узком кругу. Приедет бабушка и брат мужа. Все-таки праздник не только религиозный, но и семейный.

Надежда Лобач:

Посвентим яйца, булки посвентим. Придем домой, сядем за своим семейным столом. Вместе с детьми играем в игру: разбиваем яйца. Детям игра эта очень нравится.

Дух грядущего праздника сегодня можно почувствовать в храмах, соборах, костелах. Здесь уже начали совершать сакральные обряды. В знак победы жизни над смертью духовенство сменило черное облачение на белое.

Согласно древнему обряду, католики прямо с утра освящают пищу и благодарят за дары Бога. Службы проходят практически в непрерывном режиме. Пищу окропляют практически каждые полчаса.

Освящать куличи и яйца семья Харитончик идет в костел практически в полном составе. Мать осталась дома наводить лоск в квартире.

Кстати, в домашней подготовке к Воскресенью католики мало чем отличаются от православных.

Зато есть характерный для западной церкви символ – Пасхальный кролик. Его, как правило, пекут из теста или делают из шоколада. Лишь этим экспонатом осталось обзавестись нашим героям.

Леонарда Харитончик:

Печем много, потому что меняемся, друг другу приносим куличи.

Божена Харитончик:

Это как День рождения у каждого человека. Каждый человек отмечает свой День рождения, так и мы обязаны своему Сотворителю отдать дань.

И у православных, и у католиков празднику Пасхи предшествует Великий пост и Страстная неделя. Однако в православной традиции Пост более продолжительный и строгий. К примеру, кроме мяса нельзя есть рыбу и молочные продукты. Католическая церковь требует придерживаться строгого Поста лишь в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу.

В православном мире Великую субботу называют еще Днем тишины. Его полагается проводить в уединении, молитвах и раздумьях о высшем.

Литургия в храмах начнется вечером и будет идти всю ночь.

Протоирей Павел Латушко, настоятель прихода Храма Иконы Божьей Матери «Взыскание погибших»:

Если бы Пасхи не было, то Апостол Павел говорит: «Напрасна и тщетна вера наша, если Христос не воскрес». Поэтому мы говорим, что это праздник из праздников, торжество из торжеств. То есть этот день, это событие стоит над всеми событиями. Это самое главное, что вообще случилось на земле.

Импровизированная репетиция сразу же собирает зрителей. Правда, бенефис у Алексея только 20 апреля. В пасхальном мюзикле он исполнит роль Иисуса.

Алексей – прихожанин протестантской церкви. Молодой человек никогда не расстается с Библией. Свою жизнь он старается писать в соответствии с ее канонами.

Алексей Баранов:

Мы не красим яйца, мы не печем куличи, но у нас в сердцах есть понимание того, что Иисус умер и воскрес, чтобы дать людям радость, мир и любовь.

Впрочем, последнее можно отнести ко всем христианским конфесиям. Как и то, что большинство, вне зависимости от того, православный ли, католик или протестант, встретит этот праздник в кругу близких.

Кстати, в следующий раз отмечать Пасху вместе христиане будут в 2017 году.