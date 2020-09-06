«Telegram-каналы будут настаивать на более радикальной позиции протестующих». Мнение Алексея Дзерманта о ситуации в стране

Новости Беларуси. В Беларуси вот уже несколько недель существует так называемый координационный совет оппозиции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напоминаем: Конституционный суд признал незаконным создание подобных органов, а Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. К слову, международное сообщество также не спешит признавать такой совет. Григорий Азаренок продолжит. Подробности в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

В белорусской истории есть забавный эпизод. В одно время Рада БНР попыталась формировать воинские подразделения. Для того чтобы придать некий вид формы, с помощью лука в красный цвет покрасили кальсоны. Когда это увидел маршал Пилсудский, он сказал: «Co to za operetka?» – и очень долго смеялся.

Премьера состоялась 15 августа. Было объявлено, что для трансфера власти создан некий орган, список участников озвучила Ольга Ковалькова. Главным лицом стала госпожа Колесникова.

Дальше началась борьба за доминирование. Схлестнулись Латушко и Колесникова. Хватка у дамы оказалась хорошая, и дипломату пришлось вспомнить опыт господина Керенского. Стоит отметить, что все свои государственные награды экс-дипломат публично не выкидывал.

Алексей Дзермант, политолог:

Часть хотела бы какого-то личного дивиденда и, не получив это… Например, мы видели, как Павел Латушко уехал за рубеж. Он понял, что лидером он не станет. Что значит, по сути, его обошли на повороте конкуренты внутри этого совета. Тихановская вообще им, в принципе, не управляет. Она уже, скажем так, подчинена воле внешних сил, исключительно уже транслирует польскую, литовскую повестку. То есть она не может претендовать вообще на роль политика белорусского, собственно. Это уже лидер миграции со всеми нюансами этого статуса.

По факту создания Координационного совета уголовное дело. По очереди правоохранители приглашали на беседу того или иного члена. Шли они туда радостные, интервью раздавали, а выходили несколько угрюмыми. Григорий Азаренок:

Сперва они честно обнародовали свою идеологическую и политическую программу (а никакой другой, кроме русофобской, она быть не могла), потом ее быстренько убрали. Но даже без всяких программ сущность их понятна: имеют большой антирусский бэкграунд.

Алексей Дзермант:

Я думаю, что они будут стараться всячески избегать каких-то однозначных вещей, потому что поняли, что и общество, в общем-то, не особо настроено это воспринимать. Плюс они, думаю, реакции России будут бояться, избегать каких-то антироссийских шагов. Они будут пытаться показать, что они некая сила договороспособная, играть в «кошки-мышки», в консенсус. На самом деле надо смотреть за тем, кто там реально.

При этом они максимально дистанцируются от управления протестами, за это отвечает варшавский Telegram-офис. Только некоторые приходят на митинги. Алексей Дзермант:

Telegram-каналы будут настаивать на более радикальной позиции протестующих. И тут будет развилка, когда эти лидеры публично должны будут отмежеваться, иначе они встретятся уже с законом, с жесткой реакцией государства. Поэтому пока они вместе, но это скоро закончится. Им для легальной политики нужно уходить в более умеренную нишу, управленцам из-за рубежа, которые управляют дистанционно, нужна большая радикализация. Это разведет снова протес на разные группы и лагеря.

Ольге Ковальковой стало плохо, ей пошли навстречу и отпустили восвояси. Она тут же выехала за границу и уже там начала рассказывать, что ее насильно вывезли. А когда пограничники показали видео, где она спокойно сама убывает, кто-то извинился? Вот такие представители народа. Затем возникает логичный вопрос: а за чей счет гуляем?

Алексей Дзермант:

Они будут искать прежде всего внешнее финансирование. Я думаю, что для них оно будет основным. Да, часть, те средства, которые Бабарико, скорее всего, где-то еще и припрятал, тоже пойдет на это. Будут искать поддержку в Европе, будут пытаться найти местный как-то бизнес. Разные, скорее всего, они способы будут отрабатывать. Под личиной краудфандинга эти вешние силы будут вкачивать эти деньги.