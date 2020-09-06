«В Европе говорят «диктатор», но это просто порядок». Почему итальянец с женой и детьми переехал в Беларусь?

Новости Беларуси. Умберто Компаньоне и Ирина Мущук рассказали о том, почему переехали из Италии в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Герой нашего следующего материала – итальянец, который живет в Беларуси. У него тоже есть своя позиция по ситуации в стране. Имея за плечами опыт жизни в Европе, сравнивает с тем, как он живет и работает сейчас в Беларуси. И сравнение это зачастую не в пользу родной страны. Жизнь в Европе – это кривое зеркало, говорит Умберто Компаньоне. Он озадачен протестами и не понимает требований митингующих.

Умберто Компаньоне, владелец агроусадеб:

Первый раз я приехал в 1998 году. Был с друзьями, сел им на хвост. Точкой назначения стал Брест, где я познакомился с Ириной. Мы вместе поехали в Беловежскую пущу. Взяли ямщика с санями, он дал нам в руки бубенцы, и мы помчались по лесу. Новый год, пили шампанское, и мне казалось, что снег, который шел без остановки – это настоящие алмазы. Самый незабываемый день в жизни. После этого путешествия я попросил Бога об одном: Господи, помоги мне заработать и вернуться жить в Беларусь. Первый дом в Беларуси мы купили в 2005 году, а переехали в 2013. Дети шли в школу, а в Италии для них было небезопасно. Думал, это временно.

Ирина Мущук, владелица агроусадеб:

Старший Александро, ему исполнится 17 сентября 14 лет. Младшей 12 лет, Софи-Императриче. Александро родился во Франции, в Ницце, а Софи родилась в Италии. Первый год он пошел даже туда в школу. Но мне там не очень нравилось школьное образование, потому что оно очень было легкое, поверхностное, как у нас, наверное, в садике. Думали вначале первые три класса школы, ну, четыре класса начальной школы, провести здесь, а потом уехать. Но год за годом, год за годом. Посмотрели, что школа здесь неплохая, что им учиться здесь нравятся, множество секций, могут много чем заниматься.

Умберто Компаньоне:

Мне в Беларуси нравится все. Я ценю порядок и безопасность, которые здесь есть. Порядок во всем. Особенно здесь, в Каменецком районе. Он такой, какой был в Италии в лучшие годы. Когда ты уверен в своем завтра. Здесь нет криминала. Италия в Евросоюзе – это период, когда год за годом нас кормили завтраками. Но все надежды не оправдались, когда пошла миграция, когда экономическое положение начало ухудшаться. Люди моего поколения, которые привыкли работать и видели в этом залог благосостояния, начали терять свою уверенность. Ты идешь на работу, а не факт, что фабрика, например, все еще открыта. Ты не уверен, что не будет подорожаний, что не появятся дополнительные расходы. В Италии налоги составляют 64 %. То есть ты семь месяцев в году работаешь бесплатно на государство только чтобы заплатить налоги. И это еще без COVID и какого-нибудь нововведения. Я зарабатывал хорошо, но в то же время видел, как разорялось окружение. Я видел, как целые семьи лишались работы.

Ирина Мущук:

Когда начали происходить все эти события, я была в Италии. И, конечно же, я этому не верила до конца. Я все время знала, что наша страна отстоится. Что никакого переворота не будет.

Умберто Компаньоне:

Интернет гудел задолго до выборов. Дети 12-13 лет, которые ходили с моим сыном в школу, высказывались против страны, когда они в этом ничего не понимают. Это шло извне. Полагаю, это движение создалось благодаря Западу, который давит. Я пошел на митинг «За Беларусь!», потому что я чувствовал, будто меня лично обидели. Я итальянец и не белорус, но я чувствовал в душе боль и обиду за эту страну. Ирина Мущук:

Все кто сомневается, кто хочет перемен, кто хочет новое, кто хочет Европу здесь – они все должны поехать посмотреть, как зарабатываются деньги, сколько стоит там жизнь.

Умберто Компаньоне:

Мои ориентиры в жизни – это образование детей, спокойствие и безопасность. Да, зарплаты здесь небольшие, зато просто много всего, что предоставляется бесплатно. Плюс низкие налоги. И ты можешь позволить жить на ту зарплату, которую получаешь. В Италии ты с трудом сводишь концы с концами. Сперва мы бездельничали, а потом задумались, чем бы заняться. Хотели семейный ресторан. Но нам подсказали, что можно освоить агротуризм.

Ирина Мущук:

Вначале была усадьба «Империя», потом родилась идея создать усадьбу поближе к пуще. И она bed and breakfast. Это усадьба Folk house – я не смогла найти подходящее название на русском языке. В том году, как открыли больше границы, дали возможность больше находиться – иностранцев с 5 увеличилась сразу же до 20 %.

Умберто Компаньоне:

Методом проб и ошибок нащупали свое. Во время COVID я засучил рукава и начал сам работать. И знаете – это не проблема. Когда человек по-хорошему болеет за свое дело, для него нет преград.

Ирина Мущук:

Продукты питания биологически чистые. Продукты питания без добавок, это самое главное. Я это называю здоровье. Путь – найти кого-то фермера, которому ты доверяешь и который тебе доверяет – был непростой. Мне хочется скупить у них все. Потому что я знаю труд, который они вкладывают в это. И я знаю, что я набрала биологически чистых продуктов, за которые в Италии я бы заплатила сумасшедшую цену.