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«В Европе говорят «диктатор», но это просто порядок». Почему итальянец с женой и детьми переехал в Беларусь?

06 сентября 2020 19:04
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Новости Беларуси. Умберто Компаньоне и Ирина Мущук рассказали о том, почему переехали из Италии в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Герой нашего следующего материала – итальянец, который живет в Беларуси. У него тоже есть своя позиция по ситуации в стране. Имея за плечами опыт жизни в Европе, сравнивает с тем, как он живет и работает сейчас в Беларуси. И сравнение это зачастую не в пользу родной страны.

Жизнь в Европе – это кривое зеркало, говорит Умберто Компаньоне. Он озадачен протестами и не понимает требований митингующих.

«В Европе говорят «диктатор», но это просто порядок». Почему итальянец с женой и детьми переехал в Беларусь?-1

Умберто Компаньоне, владелец агроусадеб:
Первый раз я приехал в 1998 году. Был с друзьями, сел им на хвост. Точкой назначения стал Брест, где я познакомился с Ириной. Мы вместе поехали в Беловежскую пущу. Взяли ямщика с санями, он дал нам в руки бубенцы, и мы помчались по лесу. Новый год, пили шампанское, и мне казалось, что снег, который шел без остановки – это настоящие алмазы. Самый незабываемый день в жизни. После этого путешествия я попросил Бога об одном: Господи, помоги мне заработать и вернуться жить в Беларусь. Первый дом в Беларуси мы купили в 2005 году, а переехали в 2013. Дети шли в школу, а в Италии для них было небезопасно. Думал, это временно.

«В Европе говорят «диктатор», но это просто порядок». Почему итальянец с женой и детьми переехал в Беларусь?-4

Ирина Мущук, владелица агроусадеб:
Старший Александро, ему исполнится 17 сентября 14 лет. Младшей 12 лет, Софи-Императриче. Александро родился во Франции, в Ницце, а Софи родилась в Италии. Первый год он пошел даже туда в школу. Но мне там не очень нравилось школьное образование, потому что оно очень было легкое, поверхностное, как у нас, наверное, в садике. Думали вначале первые три класса школы, ну, четыре класса начальной школы, провести здесь, а потом уехать. Но год за годом, год за годом. Посмотрели, что школа здесь неплохая, что им учиться здесь нравятся, множество секций, могут много чем заниматься.

«В Европе говорят «диктатор», но это просто порядок». Почему итальянец с женой и детьми переехал в Беларусь?-7

Умберто Компаньоне:
Мне в Беларуси нравится все. Я ценю порядок и безопасность, которые здесь есть. Порядок во всем. Особенно здесь, в Каменецком районе. Он такой, какой был в Италии в лучшие годы. Когда ты уверен в своем завтра. Здесь нет криминала.

Италия в Евросоюзе – это период, когда год за годом нас кормили завтраками. Но все надежды не оправдались, когда пошла миграция, когда экономическое положение начало ухудшаться. Люди моего поколения, которые привыкли работать и видели в этом залог благосостояния, начали терять свою уверенность. Ты идешь на работу, а не факт, что фабрика, например, все еще открыта. Ты не уверен, что не будет подорожаний, что не появятся дополнительные расходы. В Италии налоги составляют 64 %. То есть ты семь месяцев в году работаешь бесплатно на государство только чтобы заплатить налоги. И это еще без COVID и какого-нибудь нововведения. Я зарабатывал хорошо, но в то же время видел, как разорялось окружение. Я видел, как целые семьи лишались работы.

«В Европе говорят «диктатор», но это просто порядок». Почему итальянец с женой и детьми переехал в Беларусь?-10

Ирина Мущук:
Когда начали происходить все эти события, я была в Италии. И, конечно же, я этому не верила до конца. Я все время знала, что наша страна отстоится. Что никакого переворота не будет.

«В Европе говорят «диктатор», но это просто порядок». Почему итальянец с женой и детьми переехал в Беларусь?-13

Умберто Компаньоне:
Интернет гудел задолго до выборов. Дети 12-13 лет, которые ходили с моим сыном в школу, высказывались против страны, когда они в этом ничего не понимают. Это шло извне. Полагаю, это движение создалось благодаря Западу, который давит. Я пошел на митинг «За Беларусь!», потому что я чувствовал, будто меня лично обидели. Я итальянец и не белорус, но я чувствовал в душе боль и обиду за эту страну.

Ирина Мущук:
Все кто сомневается, кто хочет перемен, кто хочет новое, кто хочет Европу здесь – они все должны поехать посмотреть, как зарабатываются деньги, сколько стоит там жизнь.

«В Европе говорят «диктатор», но это просто порядок». Почему итальянец с женой и детьми переехал в Беларусь?-16

Умберто Компаньоне:
Мои ориентиры  в жизни – это образование детей, спокойствие и безопасность. Да, зарплаты здесь небольшие, зато просто много всего, что предоставляется бесплатно. Плюс низкие налоги. И ты можешь позволить жить на ту зарплату, которую получаешь. В Италии ты с трудом сводишь концы с концами. Сперва мы бездельничали, а потом задумались, чем бы заняться. Хотели семейный ресторан. Но нам подсказали, что можно освоить агротуризм.

«В Европе говорят «диктатор», но это просто порядок». Почему итальянец с женой и детьми переехал в Беларусь?-19

Ирина Мущук:
Вначале была усадьба «Империя», потом родилась идея создать усадьбу поближе к пуще. И она bed and breakfast. Это усадьба Folk house – я не смогла найти подходящее название на русском языке. В том году, как открыли больше границы, дали возможность больше находиться – иностранцев с 5 увеличилась сразу же до 20 %.

«В Европе говорят «диктатор», но это просто порядок». Почему итальянец с женой и детьми переехал в Беларусь?-22

Умберто Компаньоне:
Методом проб и ошибок нащупали свое. Во время COVID я засучил рукава и начал сам работать. И знаете – это не проблема. Когда человек по-хорошему болеет за свое дело, для него нет преград.

«В Европе говорят «диктатор», но это просто порядок». Почему итальянец с женой и детьми переехал в Беларусь?-25

Ирина Мущук:
Продукты питания биологически чистые. Продукты питания без добавок, это самое главное. Я это называю здоровье. Путь – найти кого-то фермера, которому ты доверяешь и который тебе доверяет – был непростой. Мне хочется скупить у них все. Потому что я знаю труд, который они вкладывают в это. И я знаю, что я набрала биологически чистых продуктов, за которые в Италии я бы заплатила сумасшедшую цену.

«В Европе говорят «диктатор», но это просто порядок». Почему итальянец с женой и детьми переехал в Беларусь?-28

Умберто Компаньоне:
Лукашенко с ресурсами, которые имел, сделал чудо. Я приезжал сюда в 90-х и видел очереди, машины-развалюхи и вонь в подъездах. Было впечатление некомфорта. Сегодня эта страна выросла. В Европе говорят «диктатор», но по струнке здесь никто не ходит. Это просто порядок. Я всю жизнь прожил в Италии, но истинно свободным чувствую себя в Беларуси. Я подпишусь под заголовком «живу в раю с Лукашенко». Я здесь гость, если бы плохо жилось – меня бы здесь не было. Но каждый раз, когда я уезжаю в Италию, я возвращаюсь в свою Беларусь.  

# Туризм # общество # Умберто Компаньоне # Ирина Мущук # Евгений Поболовец # Фотофакт

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