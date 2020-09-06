Как повлияет нынешняя политическая ситуация в стране на достижения ЦУР? Рассказывает Анатолий Исаченко

Новости Беларуси. В 2020 году Беларусь упрочила свои позиции в рейтинге индекса достижения глобальных Целей устойчивого развития, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это независимый рейтинг международных экспертов. Страны в нем ранжируются по их общему баллу, которым измеряется прогресс в достижении всех 17 целей. За счет чего нам удается улучшать результаты? Какие приоритеты в развитии страны до 2035 года и как повлияет на достижения ЦУР политическая ситуация в стране? На эти вопросы отвечает заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко.

Евгений Поболовец, СТВ:

В 2019 году в рейтинге индекса достижения глобальных Целей и устойчивого развития Беларусь заняла 23 место среди 162 государств. В этом, насколько я понимаю, уже на 18 месте из 166. Что такое Цели устойчивого развития? Как ведется в этом направлении работа? За счет чего удается улучшать позиции?

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению ЦУР:

Цели устойчивого развития пришли на смену целям тысячелетия, они были приняты на саммите ООН в 2015 году. Каждая из целей имеет свое направление. Это ликвидация голода, это чистая вода, это безбарьерная среда и так далее. То есть каждое направление непосредственно работает на людей и для людей. Евгений Поболовец:

То есть это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Анатолий Исаченко:

Да, это непосредственно то, с чем мы не то что сталкиваемся, а то, что мы можем пощупать каждый день и осязать, насколько эти Цели выполняются в данной стране. Ведь один из постулатов Целей устойчивого развития – это «думай глобально, а действуй локально». От частного к общему, и здесь тогда чувствуется и осязается результат. Евгений Поболовец:

Сколько параметров берется в расчет? Анатолий Исаченко:

Есть статистика. Подсчет идет по порядка 216 параметрам, там немножко больше. И исходя из этого уже международные эксперты делают оценку достижения Целей устойчивого развития и место нашей страны в мировом рейтинге.

Евгений Поболовец:

С точки зрения развития отдельного государства, насколько такая оценка мировыми экспертами объективна? Она в полной мере отражает то состояние развития, в котором находится сейчас государство? Анатолий Исаченко:

На данном этапе абсолютно объективно отражает, как развивается государство, каких успехов достигло. Ведь подписано более 192 стран – и вот идет оценка. Евгений Поболовец:

За красивыми словами – Цели устойчивого развития – как преломить параметры на конкретную реальную жизнь простого белоруса? Анатолий Исаченко:

Допустим, если в одном из домов сделана безбарьерная среда и человек может свободно заехать в лифт, свободно подняться на этаж… Да, если в масштабах, допустим, города, страны, республики это и незаметно, но для каждого человека, который там проживает, для этого человека именно – конечно, это осязаемо и очень важно. Или, допустим, одна из Целей – чтобы наше население было обеспечено качественной питьевой водой. Здесь тоже очень много сделано. Можно привести конкретные примеры: допустим, город Березино в Минской области – построена станция обезжелезивания. Люди этого населенного пункта получают качественную питьевую воду. Или, допустим, вопрос экологии – построены современные очистные сооружения.

И вот из таких на первый взгляд небольших шагов в целом для государства, а в частности – это очень серьезное решение для отдельно взятого населенного пункта – оно и складывается. Сейчас идет как раз наработка Национальной стратегии устойчивого развития. И благодаря Президенту Республики Беларусь, в принципе, в Республике Беларусь учрежден пост национального координатора, создана архитектура управления. В архитектуру управления включены все госорганы, бизнес-сообщества, партнерская группа, парламентская группа. То есть при обсуждении Национальной стратегии устойчивого развития участвует все общество или представители всего общества. Евгений Поболовец:

Механика этого процесса. Как это выглядит? Поступает какой-то сигнал с мест, потом анализируется, делаются какие-то соответствующие поручения? Как работает этот механизм? Анатолий Исаченко:

Механизм работает весьма просто. Министерство экономики нарабатывает стратегию, все заинтересованные участвуют (я имею в виду министерства, ведомства), потом идет отсылка на национального координатора. Мы, в свою очередь, рассылаем по всем заинтересованным. Опять же, парламентская группа, партнерская группа, бизнес-сообщества – те, кто участвуют – дают свои предложения. Мы их аккумулируем, потом проводим круглый стол, где идет обсуждение тех насущных проблем и предложений, которые актуальны для государства, для общества. Евгений Поболовец:

Какие направления на ваш взгляд, пока у нас работают не так эффективно? Те направления, которые мы улучшим в ближайшие годы и за счет этого поднимемся еще на несколько позиций вверх. И самая главная задача – чтобы наши регионы развивались равномерно Анатолий Исаченко:

Вы знаете, когда мы обсуждали эту тему на уровне государства – мы достигли многого. Но самое главное сейчас – вот эти наши достижения преломить на региональный уровень. Все-таки оценить развитие страны не страны в целом (это уже сделано), а нам надо оценивать развитие регионов. И самая главная задача – чтобы наши регионы развивались равномерно, то есть чтобы не было отставания. Вот это, на мой взгляд, очень важно. Чтобы человек, независимо (от того – прим. ред.) в каком регионе проживал, чувствовал удобство в проживании. Понятно, что есть промышленные районы, понятно, что есть сельскохозяйственные. Но человек должен получать работу, должен получать заработную плату, у него должны быть нормальные дороги – качественные условия для жизни. Вот это главная задача. Евгений Поболовец:

Последние недели у нас происходят довольно важные политические события. Вы наверняка следите за этим – я знаю, вы очень активны в социальных сетях. На ваш взгляд, обстановка, которая сейчас складывается, каким-то образом повлияет на выполнение показателей Целей устойчивого развития? Большинство поддержало действующую власть, поддержало Президента. А те, кто не согласен с этим, должны действовать в правовом поле Анатолий Исаченко:

К сожалению, те процессы, которые последнее время проходят в нашей стране, безусловно, неким образом повлияют на ЦУР. Во-первых, эта пандемия, коронавирус внес свои коррективы. Вот эти политические события, которые сегодня происходят – хотя я выражу точку зрения свою, как человека, как сенатора – выборы прошли, выборы состоялись, ЦИК озвучил результаты, международные наблюдатели подтвердили то, что выборы прошли без серьезных замечаний. Большинство поддержало действующую власть, поддержало Президента. А те, кто не согласен с этим, должны действовать в правовом поле. Но самое нехорошее, на мой взгляд, – это те призывы, чтобы предприятия не работали. Что от этого улучшится? Экономика? Кому станет лучше жить?

Евгений Поболовец:

Насчет темы предприятий, призывают не работать рабочих этих предприятий. Вы еще являетесь уполномоченным Президента по Минской области. Соответственно, ездите по региону, общаетесь с работниками напрямую. Не в социальных сетях, не где-то там в мессенджерах, а лицом к лицу. На ваш взгляд, какие там настроения сейчас, среди рабочих коллектива? Там, где люди трудятся, там нет забастовок. Они трудящиеся Анатолий Исаченко:

Да, я много общаюсь с людьми, посещаю много коллективов, передвигаюсь по области, хотя на моей страничке написали: «Что вы совершаете вояжи и для чего это надо?» Отвечу: для того, чтобы быть в коллективе, слушать людей и по максимуму помочь им в решении тех или иных вопросов, не только личностных, но то, что касается отдельно взятого предприятия. Там, где люди трудятся, там нет забастовок – они трудящиеся. А, наверное, выходят агитируют те, кто не работает, кому надо чем-то иным заниматься. Смотришь иногда – то ли на социальной страничке, то ли по телевизору – и кто там участвует? Там далеко не работники МТЗ, там далеко не работники других предприятий, а многих узнаешь в лицо – они работают совершенно в иных структурах. А в большинстве не работают. Так это что, трудовые коллективы? Конечно нет. Трудовые коллективы трудятся. Евгений Поболовец:

На ваш взгляд, ситуация управляемая? Анатолий Исаченко:

Сегодня все предприятия работают. Евгений Поболовец:

Год богатый на урожай, насколько я понимаю, довольно неплохих цифр здесь достигли. Как вы для себя отмечаете работу на этом хлебном фронте? Анатолий Исаченко:

Ну да, год действительно неплохой на урожай. По республике порядка 8 миллионов тонн собрали. Если по Минской области – это около 2 миллионов тонн. Я думаю, надо сказать селянам очень большое спасибо, ведь одна задача – это вырастить урожай, а вторая задача – его убрать. Она не менее важна. Но одним зерном год сельскохозяйственный, конечно, не заканчивается. Сегодня идет уборка и картофеля, и сахарной свеклы, и кукурузы, и многих других овощей и культур. То есть то, что необходимо для животноводства и то, что необходимо убрать в растениеводстве, чтобы можно было накормить наш народ. Селяне просто трудятся. Они трудятся, за что, еще раз говорю, им огромное-огромное спасибо. А то, что касается участия в тех или иных акциях – им просто некогда, им надо работать. И, встречаясь в коллективах, общаясь на эту тему, они говорят: если мы не выйдем убирать, что дальше будем делать, что положим на стол, что будем кушать? Поэтому селяне настроены на работу.

Евгений Поболовец:

Возвращаясь к вопросу вашей активности в социальных сетях – это востребовано у современной белорусской молодежи, есть интерес? Анатолий Исаченко:

Это абсолютно востребовано. Если бы не было востребовано, конечно, я бы не занимался так активно в социальных сетях. Во-первых, можно выложить свои мысли, свое видение, свои подходы. А во-вторых, ты получаешь обратную связь: многие отвечают, комментируют. Кто-то согласен, кто-то несогласен, но, во всяком случае, ты имеешь ту аудиторию, которая может высказать свою точку зрения и свое мнение. Да, иногда есть и нелицеприятно, но это тоже мнение человека, поэтому смотришь: почему это ему не нравится, почему не согласен с этим – делаешь какой-то анализ. По-моему, социальные сети дают информацию к размышлению. Евгений Поболовец:

Современный белорусский чиновник – он должен быть более открыт для простых людей, а не закрываться в кабинетах?