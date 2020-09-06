«Должны думать головой». Каково сегодня вступать в ряды будущих силовиков? 5 монологов курсантов

Новости Беларуси. Новое пополнение в Академии МВД. На неделе присягу приняли 437 курсантов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Многие из зачисленных – это суворовцы, выпускники кадетских училищ, специализированных лицеев. После учебы молодые ребята и девушки будут работать в различных подразделениях МВД, Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и Государственного комитета судебных экспертиз.





Министр внутренних дел Беларуси отметил, что этот призыв – особый. Юрий Караев выразил благодарность курсантам-первокурсникам и их родителям. Ведь в не самый простой период для страны они осознанно выбрали путь военнослужащих.

Юрий Караев: говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так – более выдержанной и хладнокровной нет в мире Подробнее в материале Юлии Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Белые рубашки, торжественный марш, небольшое волнение и трепет самых близких. На площади Государственного флага собрались те, кто уже сделал свой профессиональный выбор. Почти полсотни курсантов Академии МВД принимают присягу и дают клятву верности народу и стране. Они уже прошли учебный сбор, успели повзрослеть и теперь готовы к ответственной службе.

На торжественный ритуал принесения присяги родные и близкие курсантов приехали со всех уголков Беларуси. Мамы и папы как будто по-другому взглянули на своих детей.

Он учился в лицее МВД и у него была мечта. Поступил.

Меня переполняет гордость за моего внука, за нашу страну, за всех наших детей.

Осознанный выбор ребенка, поэтому семья только поддержала. Все остальное, и напутствия жизненные – только удачи и успехов.

Я вот горжусь сыном. Преемственность вот эта вот: наши деды все ветераны войны. И ее дед офицер, и мой дед – лейтенант, пропал без вести в Брестской крепости.

Единственный сын, сами понимаете… Конечно, мы волнуемся, переживаем, но выбор ребенка поддерживаем – его поддерживаем. У многих из зачисленных уже есть бэкграунд в погонах – это суворовцы, выпускники кадетских училищ, специализированных лицеев МВД и МЧС. После учебы будущие офицеры будут работать в различных подразделениях МВД, Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и Государственного комитета судебных экспертиз. Среди новобранцев есть и те, кто ломает стереотип «слабый пол». Силовики-девушки в профильных ведомствах уже давно хорошая примета.

Мария Балюк, курсант Академии МВД:

Стать курсантом желание появилось сразу с детства, было мечтой. Не все девушки хотят поступить в Академию МВД, и все-таки быть не как все – это желание каждой. И душа должна лежать к этой профессии все-таки.

Анна Воробей, курсант Академии МВД:

Я будущий эксперт-криминалист. Очень много изучала специфику этой профессии. И себя на данный момент в другой профессии не вижу, это был мой осознанный выбор, я готова ко всем трудностям. Я трудностей не боюсь.

Для этих ребят первые дни учебы начались еще месяц назад. Они расселились по факультетам и приступили к изучению курса молодого бойца. Распорядок и дисциплина – неотъемлемая часть. Подъем в шесть утра, зарядка и пары. А уже после строевая подготовка, физнагрузки и время для самоподготовки.

У Максима Ракова ответственности чуть больше. Уже в первые дни занятий парня отметили и назначили командиром группы. Теперь он в ответе за 30 курсантов. Сам молодой человек приехал из Могилевской области. К поступлению целенаправленно готовился полтора года. Сложной политической ситуации в стране не испугался, решение принял твердо.

Максим Раков, курсант первого курса факультета милиции Академии МВД:

Обстановка бывает разной. Независимо от того, что происходит в стране, если человек хочет куда-то поступать, тем более если это его профессия, он чувствует, что у него лежит к этому душа, то он обязательно должен это делать. До поступления в академию я, конечно, тоже думал... совсем по-другому представлял эту систему, кто такие милиционеры, чем они занимаются. Сейчас я поступил, хоть я здесь нахожусь и месяц, но стал чуть-чуть понимать эту систему, как все устроено. И все на самом деле не так. Милиционеры, они же не только физическую силу применяют, они, конечно же, должны думать головой. Вообще в любой профессии без интеллекта будет сложно.

Кажется, так считают все поступившие. Именно здравый смысл, целеустремленность и желание защищать объединяют курсантов. За месяц подготовки ребята сдружились и говорят: ощущение, будто знакомы уже несколько лет. Их день начинается и заканчивается плечом к плечу, по дому и родителям скучают, но держатся. Обсудить это могут лишь между собой за обедом, а еще подбодрить друг друга перед важным событием. Впереди присяга.

Присяга – это раз в жизни. Главное – равняйтесь на впереди стоящего, и все будет хорошо. И вот он, тот самый момент. На площади Государственного флага – клятва служить народу и республике.

Со своей стороны мы обещаем, что, придя на факультеты, мы не опозорим и будем с честью носить гордое звание курсанта Академии МВД Республики Беларусь. И в этом мы клянемся.

А это уже Военная академия. У ее курсантов присяга позади. Милана Морозова уже уверенно рассказывает о первых днях учебы и о том, как она теперь живет в общежитии. К сложному графику привыкла быстро, ведь есть кадетский опыт.

Должно быть все с иголочки, аккуратно висеть полотенца все. В шкафу всегда порядок, ничего лишнего не должно быть.

Она легко сменила женские туфли на берцы, уже прошла огневую подготовку и суровые испытания: в прямом смысле обкатку танком. И если инициатива поступить в кадетское училище больше шла от родителей, то Военная академия – личный выбор Миланы. А клише о том, что девушкам не место в армии, чеканит наотрез.

Милана Морозова, курсант общевойскового факультета Военной академии Беларуси:

Лично я считаю, что девушки в вооруженных силах – это очень хорошо, потому что они более ответственно относятся к поставленным задачам. Мы четко все, мы вовремя всегда все и держим, получается, дисциплину. Я поступила на военную психологию. В дальнейшем я могу быть и психологом, и по идеологической работе. То есть меня перенаправят в военную часть какую-то по Республике Беларусь, и в дальнейшем я там уже буду служить.

Несмотря на «теоретическую» специальность, Милана пройдет все этапы подготовки военнослужащего с полноценными занятиями на полигоне. Кстати, академия оборудована современными учебно-тренировочными комплексами и тренажерами. Учебные корпусы оснащены новейшей электронно-вычислительной техникой и средствами автоматики. Военная академия Беларуси сегодня входит в число крупнейших вузов страны. За время ее существования выпустились более 15 тысяч офицеров.

Сергей Кирпичев, начальник группы учебно-методического отдела Военной академии Беларуси:

В этом году в Военную академию зачислены 484 человека в целом. Это и для Вооруженных Сил, и для различных силовых структур нашей Республики. Они прошли такие дисциплины как огневая подготовка, тактическая подготовка, радиоционно-химико-биологическая защита, военно-инженерная подготовка. То есть они уже приобрели тот минимальный багаж знаний, который им как военнослужащим будет необходим. Но, повторюсь, минимальный.

Здесь же, в Военной академии, мы нашли и слегка романтическую историю. Курсант Морозова поступила с другом, а сейчас уже полноценным товарищем по службе Владиславом Ерохиным. Они вместе прошли кадетский путь и вместе выбрали место учебы. Разделяют их разве что специальности. Парень учится в управлении мотострелковыми подразделениями. Владислав выбрал непростую профессию и стал примером для младшего брата, который сейчас тоже учиться в кадетском училище. Сам же курсант легко провел для нас экскурсию по военному городку и поделился первыми впечатлениями об учебе и службе.

Владислав Ерохин, курсант общевойскового факультета Военной академии Беларуси:

Есть такие люди, которые уже показали себя с лучшей стороны. Меня, например, пока что назначили исполняющим обязанности старшины курса. Тоже ответственность очень большая на тебе, много людей, за которых ты отвечаешь. Коллектив хороший. Да, первоначально бывает такое, что кому-то тяжело влиться в коллектив, кому-то нужна раскачка какая-то такая, чтобы с кем-то подружиться. Много товарищей, которые сразу – вот только мы переступили порог Военной академии – все, мы раззнакомились с каждым, узнали кто откуда, кто чем занимался, какие планы.