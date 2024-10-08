Телефонные линии в канун Недели родительской любви провели сенаторы – с какими вопросами звонили?

О проблемах, с которыми не оставляют один на один – Анастасия Ярощик-Корниенко.

8 октября в Совете Республики провели прямые телефонные линии по вопросам семейной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трубка традиционно была накалена. Позвонили десятки человек, кому сложно самостоятельно разобраться в законных правах и обязанностях детей и родителей. Таким образом подчеркнуто внимание государства к вопросам социальной защиты семей. Тему обращений приурочили к неделе родительской любви.

Ежегодно в канун Недели родительской любви парламентарии проводят ряд мероприятий, направленных на укрепление традиционных ценностей и статуса семьи. Прямые телефонные линии по вопросам семейной политики – это первый этап. Что волнует население в этой сфере? В работу включились парламентарии: с самого утра отвечали на поступившие звонки.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня более полусотни сенаторов выслушали людей по этой тематике. И мы видим эту ось, где проблематично, что доработать, где нормативно-законодательные акты, где нормативно-правовые.

Многие обращались просто за разъяснением нормы: поддержка многодетных семей, помощь в строительстве жилья, защита материнства и детства.