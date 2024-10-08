Телефонные линии в канун Недели родительской любви провели сенаторы – с какими вопросами звонили?
8 октября в Совете Республики провели прямые телефонные линии по вопросам семейной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трубка традиционно была накалена. Позвонили десятки человек, кому сложно самостоятельно разобраться в законных правах и обязанностях детей и родителей. Таким образом подчеркнуто внимание государства к вопросам социальной защиты семей. Тему обращений приурочили к неделе родительской любви.
О проблемах, с которыми не оставляют один на один – Анастасия Ярощик-Корниенко.
Ежегодно в канун Недели родительской любви парламентарии проводят ряд мероприятий, направленных на укрепление традиционных ценностей и статуса семьи. Прямые телефонные линии по вопросам семейной политики – это первый этап. Что волнует население в этой сфере? В работу включились парламентарии: с самого утра отвечали на поступившие звонки.
Сенаторам предложили продлить сроки выплаты алиментов детям.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня более полусотни сенаторов выслушали людей по этой тематике. И мы видим эту ось, где проблематично, что доработать, где нормативно-законодательные акты, где нормативно-правовые.
Многие обращались просто за разъяснением нормы: поддержка многодетных семей, помощь в строительстве жилья, защита материнства и детства.
Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Поддержка семьям в нашем государстве, наверное, является примером для других. И когда общаешься с коллегами из других государств, они просто удивлены о том, насколько наше государство заботится о ветеранах, о материнстве, о детстве, о семейном благополучии.
Семейные ценности сохранять, беречь и передавать поколениям по наследству оказалось так важно, когда в мире элементарные понятия «Мама» и «Папа» трещат по швам. В Беларуси поддержка семьи на законодательном уровне является национальным приоритетом, а ее защита – важнейшей государственной функцией.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Каждый белорус дорожит своими семейными узами, ценностями. И старается их приумножать. Беларусь была инициатором международной инициативы, выдвинутой на площадке ООН в 2015 году об укреплении традиционной семьи. Создана соответствующая Группа друзей семьи, в которую входят Беларусь и целый ряд других стран.
Подробнее в видео.