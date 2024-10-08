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Телефонные линии в канун Недели родительской любви провели сенаторы – с какими вопросами звонили?

08 октября 2024 19:20
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8 октября в Совете Республики провели прямые телефонные линии по вопросам семейной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трубка традиционно была накалена. Позвонили десятки человек, кому сложно самостоятельно разобраться в законных правах и обязанностях детей и родителей. Таким образом подчеркнуто внимание государства к вопросам социальной защиты семей. Тему обращений приурочили к неделе родительской любви.

О проблемах, с которыми не оставляют один на один – Анастасия Ярощик-Корниенко.

Телефонные линии в канун Недели родительской любви провели сенаторы – с какими вопросами звонили?-2

Ежегодно в канун Недели родительской любви парламентарии проводят ряд мероприятий, направленных на укрепление традиционных ценностей и статуса семьи. Прямые телефонные линии по вопросам семейной политики – это первый этап. Что волнует население в этой сфере? В работу включились парламентарии: с самого утра отвечали на поступившие звонки.

Сенаторам предложили продлить сроки выплаты алиментов детям.

Телефонные линии в канун Недели родительской любви провели сенаторы – с какими вопросами звонили?-4

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня более полусотни сенаторов выслушали людей по этой тематике. И мы видим эту ось, где проблематично, что доработать, где нормативно-законодательные акты, где нормативно-правовые.

Многие обращались просто за разъяснением нормы: поддержка многодетных семей, помощь в строительстве жилья, защита материнства и детства.

Телефонные линии в канун Недели родительской любви провели сенаторы – с какими вопросами звонили?-6

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Поддержка семьям в нашем государстве, наверное, является примером для других. И когда общаешься с коллегами из других государств, они просто удивлены о том, насколько наше государство заботится о ветеранах, о материнстве, о детстве, о семейном благополучии.

Телефонные линии в канун Недели родительской любви провели сенаторы – с какими вопросами звонили?-8

Семейные ценности сохранять, беречь и передавать поколениям по наследству оказалось так важно, когда в мире элементарные понятия «Мама» и «Папа» трещат по швам. В Беларуси поддержка семьи на законодательном уровне является национальным приоритетом, а ее защита – важнейшей государственной функцией.

Телефонные линии в канун Недели родительской любви провели сенаторы – с какими вопросами звонили?-10

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Каждый белорус дорожит своими семейными узами, ценностями. И старается их приумножать. Беларусь была инициатором международной инициативы, выдвинутой на площадке ООН в 2015 году об укреплении традиционной семьи. Создана соответствующая Группа друзей семьи, в которую входят Беларусь и целый ряд других стран.

Подробнее в видео.

# Сергей Алейник # Сергей Хоменко # Михаил Русый # Прием граждан # Анастасия Ярощик-Корниенко

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