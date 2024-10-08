В Минске проектируется более 100 объектов городской инфраструктуры

Более 100 объектов городской инфраструктуры проектируется в Минске. Они разделены на несколько групп. Первая – это работы по переводу города на подземные источники водоснабжения и проектирование третьей линии метрополитена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также ряд объектов связан со схемой развития дождевой канализации города. Проведены работы на улице Немига, перекрестках Янки Купалы и Интернациональной, Калиновского и Независимости. Семь проектов на стадии реализации. Еще по пяти оформляется документация, а шесть ожидают включения в инвестпрограмму столицы. Еще одна группа объектов инфраструктуры связана со строительством многофункционального экспериментального комплекса. В числе наиболее крупных – реконструкция русла реки Цны, водозабора «Боровляны», строительство коллектора и электроподстанций.