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В Минске проектируется более 100 объектов городской инфраструктуры

08 октября 2024 19:10
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Более 100 объектов городской инфраструктуры проектируется в Минске. Они разделены на несколько групп. Первая – это работы по переводу города на подземные источники водоснабжения и проектирование третьей линии метрополитена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске проектируется более 100 объектов городской инфраструктуры-2

Также ряд объектов связан со схемой развития дождевой канализации города. Проведены работы на улице Немига, перекрестках Янки Купалы и Интернациональной, Калиновского и Независимости. Семь проектов на стадии реализации. Еще по пяти оформляется документация, а шесть ожидают включения в инвестпрограмму столицы. Еще одна группа объектов инфраструктуры связана со строительством многофункционального экспериментального комплекса. В числе наиболее крупных – реконструкция русла реки Цны, водозабора «Боровляны», строительство коллектора и электроподстанций.

# Социальная инфраструктура

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