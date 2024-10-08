В Минске проведут реконструкцию парка Горького, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проектом предусмотрена замена инженерных сетей и частично освещения. Появятся дополнительные зоны отдыха и новая детская площадка. Обустроят пустующую территорию: там установят песочницу и игровое оборудование. Также в парке будут размещены однотипные торговые павильоны.

Андрей Процук, начальник производственного отдела УП «Минскзеленстрой»:

Павильонов планируется к приобретению 22 штуки. В том числе кафе нестационарные, которые будут установлены на набережной реки Свислочь. В их оформление будут использованы деревянные материалы. За основу брались фотографии и материалы, которые были использованы в парке в 1950 годы прошлого века.

Закончить реконструкцию парка планируют до начала следующего сезона аттракционов. Традиционно их запускают в конце апреля.