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Лазуткин: ставка Зеленского – ещё год войны, ставка Лукашенко – смена власти в США и переговоры

08 октября 2024 19:16
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Военную интервенцию против Беларуси и России на полном серьезе обсуждали в Вильнюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прибалтийская страна предоставила площадку для так называемого «Форума свободной России», где экстремисты делили шкуру неубитого медведя.

О том, кто заказчик мероприятия и почему в ответ на белорусские мирные инициативы мы получаем эскалацию, расскажет Андрей Лазуткин.

Лазуткин: ставка Зеленского – ещё год войны, ставка Лукашенко – смена власти в США и переговоры-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Несмотря на название – «Форум свободной России», там не было ни дискуссии, ни свободы, ни русских. Это центр, который работает под украинским контролем. Он объединяет формирования, которые нацелены не на участие в выборах (как это было раньше), а на интервенцию и гражданскую войну. Судя по принятым резолюциям, это такая заготовка для переговоров, причем сначала с американцами и Евросоюзом, а потом с русскими.

В первом случае Киев показывает, что у них есть карманная российская оппозиция и «русские» батальоны, которые требуют больше военной помощи, больше денег, больше ракет и таким образом усиливают просящий голос Зеленского. Они рассчитывают вложить копейку в медийную раскрутку, а получить на рубль западной помощи.

Во втором случае их будут тащить за стол переговоров, чтобы представлять Россию либо наравне, либо вместе с официальной российской делегации на всяких «саммитах мира Зеленского». Тут уже есть конкуренция со вдовой Навального и прочими деятелями, но суть в том, что рано или поздно все-таки будет заключена большая сделка в Европе. Где все игроки – поляки, британцы, немцы, французы, литовцы, украинцы – хотели бы иметь свои структуры по России. Чтобы влиять с их помощью на переговорный процесс, настроения, и получать информацию.

Лазуткин: ставка Зеленского – ещё год войны, ставка Лукашенко – смена власти в США и переговоры-4

Андрей Лазуткин:
Но пока второй вариант отдаленный, и все разговоры были только о продолжении войны. Отсюда резолюция форума: они просят, чтобы Украине дали ракеты для ударов вглубь российской территории. Вторая просьба – передать замороженные российские активы Украине, то есть подставить европейские банки в интересах Киева (чтобы весь мир увидел, как у вкладчиков в «райском саду» забирают деньги).

Ну и третье – это война на территории России. То есть продолжение Курской операции, которая зашла в тупик, но которую все еще хотят продать как плацдарм для гражданской войны в России.

Нетрудно заметить, что по всем трем направлением требуется согласие США, и пока такое согласие (по крайне мере, публично) не озвучено. И само появление таких форумов говорит о том, что противоречия есть, Киев недоволен, помощи не хватает, и они пытаются давить на союзников.

Лазуткин: ставка Зеленского – ещё год войны, ставка Лукашенко – смена власти в США и переговоры-6

Андрей Лазуткин:
Что объединяет этих людей с Беларусью? Первое – это место проведения форума, Вильнюс, Литва. Проводить конференцию, где кто-то обсуждает раздел другого государства – это вызов для любой страны Евросоюза, такое они себе не позволяют, кроме, наверное, британцев. Но Литва выбрана специально, это ближайший союзник Киева, который показывает, что не пойдет на нормализацию ни с Россией, ни с Беларусью.

Второй момент – там был блок, прямо посвященный Беларуси и нашим эмигрантам. Они признают, что перспектив законно прийти к власти на выборах нет, им будет оказано сопротивление, и сразу работают на силовой вариант.

Лазуткин: ставка Зеленского – ещё год войны, ставка Лукашенко – смена власти в США и переговоры-8

В этом случае новое коалиционное правительство Беларуси может пригласить в страну международные миротворческие силы под эгидой НАТО или ООН для обеспечения правопорядка и стабильности. Есть международный прецедент. Это KFOR – международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово.

Андрей Лазуткин:
Нам предлагают вариант Югославии с ограниченной операцией НАТО, как в Косово, то есть гражданскую войну. И понятно, что эта женщина не сама такое придумала, а есть некая непримиримая группа в нашей оппозиции, которая сегодня обслуживает интересы Киева. И это вариант расширения конфликта, который предлагается вместо мирных переговоров. Такой же вброс, но позже, прозвучал на этом форуме от украинского депутата.

Лазуткин: ставка Зеленского – ещё год войны, ставка Лукашенко – смена власти в США и переговоры-10

Если вы назвали себя сопротивлением, так будьте сопротивлением. Если вас назвали террористами, будьте террористами в конце концов. За счет ваших усилий и, я извиняюсь, казней тех, кто вас обидел… Все же понимают, если будет застрелен прокурор Ходорковского, все понимают, за что. И он это заслужил. Но это вложение в хаос внутри России. Объединяя операции внутри России с брянской, курской, белорусской операцией, мы завершим эту войну за год.

Лазуткин: ставка Зеленского – ещё год войны, ставка Лукашенко – смена власти в США и переговоры-12

Андрей Лазуткин:
Обратите внимание, какие жидкие аплодисменты. Тусовку толкают к радикализации, то есть к терроризму и к интервенции. А по высказыванию этого человека максимально понятна роль Беларуси. Они не хотят чего-то хорошего для наших граждан хотя бы на словах. Прямо сказано, что мы – это точка для отвлечения резервов, в ряду других точек, чтобы победить Россию.

И это хорошая иллюстрация того, во что превратились люди, которые предлагали якобы мирные перемены, а теперь уже им сами предлагают военную интервенцию и казни несогласных.

Отсюда главный мотив форума, как он подавался – «деколонизация». То есть русские колонизировали другие народы, включая белорусов, поэтому надо поддерживать национальный сепаратизм, особенно там, где он имеет сырьевую базу – нефть, алмазы, газ. Если Россия долго будет под санкциями, то сырье она якобы продавать не сможет (хотя на самом деле успешно продает), и вот тогда сепаратисты с помощью Украины устроят гражданскую войну.

Это, кстати, та же аналитика, которую подсовывает Зеленскому украинская военная разведка. Там считают, что конфликт надо разными путями затягивать, в том числе дипломатией, а внутри России работать через диверсии, терроризм и приграничные нападения. Понятно, что это профиль ГУР, и поэтому такие рецепты «победы» они и предлагают.

В реальности ничего подобного не возможно; в СВО, кстати, активно воюют малые народы, а Индия, Иран, Китай помогают России с транзитом и обходом санкций. Но, видимо, у Зеленского уже нет нормальных советников, во время подготовки Курска он попал под влияние ястребов и из-под него не выходит.

Лазуткин: ставка Зеленского – ещё год войны, ставка Лукашенко – смена власти в США и переговоры-14

Андрей Лазуткин:
Выгодны ли такие форумы России и Беларуси? Вполне. Во-первых, они показывают новую эмигрантскую оппозицию, людей, которые сегодня работают на Украину. А они озвучивают ровно то, что подтверждает высказывания Александра Лукашенко и Владимира Путина – то есть выступают за сценарий военной интервенции против России и Беларуси.

Но вопрос, насколько реальна их роль в принятии решений. Для сравнения, когда проходил масштабный обмен с американцами, то обменивали как раз не этих, а региональные штабы Навального, то есть лиц, которые работали внутри страны. Вот они явно более интересны Западу в плане эффективности, и, к слову, у них была более сложная повестка – тоже антивоенная, но не лобовая поддержка гражданской войны. Что не устраивало Киев, и навальнистов там «своими» не считали. А вот эти как раз «свои», то есть они говорят и делают то, что хочет Киев, литовцы, возможно, поляки, но не американцы – у тех более сложная игра и свои собственные фигуры в России.

Если же брать по форме, то внешне все построено так же, как и в нашей оппозиции. Есть военизированные батальоны, которые то ли воюют в Украине, то ли пиарятся. А есть (отдельно от них) гражданское крыло, которое поставлено перед выбором: либо лечь под Украину и рассказывать их повестку, типа нападения в приграничье. Либо тихо гнить без денег, зато не делать резких заявлений. Поэтому и в России, и в Беларуси сейчас два типа оппозиции.

Лазуткин: ставка Зеленского – ещё год войны, ставка Лукашенко – смена власти в США и переговоры-16

Андрей Лазуткин:
И к слову, именно поэтому у наших убежавших несколько центров – в Вильнюсе, в Варшаве, в Киеве, и немного разная повестка под разные ситуации: под переговоры, под войну и под «правительство в изгнании». Но в целом это фигуры не самостоятельные. И значит, не будут отвечать за последствия своих действий, это просто спичка, которую подносят к запалу. А задача нашей власти – считать на 2-3 хода вперед и создавать условия для разрядки заранее, даже пока идет война.

Быстрая разрядка невозможна, этого не хотят ни в Польше, ни в Литве, ни в Вашингтоне. Но торг сегодня идет вокруг сроков горячей фазы. Ставка Зеленского сделана – это Курск и еще год войны, а ставка Лукашенко – смена власти в США и начало хотя бы формальных переговоров. Поэтому ждем конца года, когда сценарий будет понятен.

А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».

# Международная политика # Авторская журналистика на СТВ # Андрей Лазуткин

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