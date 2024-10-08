Лазуткин: ставка Зеленского – ещё год войны, ставка Лукашенко – смена власти в США и переговоры

Военную интервенцию против Беларуси и России на полном серьезе обсуждали в Вильнюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прибалтийская страна предоставила площадку для так называемого «Форума свободной России», где экстремисты делили шкуру неубитого медведя. О том, кто заказчик мероприятия и почему в ответ на белорусские мирные инициативы мы получаем эскалацию, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Несмотря на название – «Форум свободной России», там не было ни дискуссии, ни свободы, ни русских. Это центр, который работает под украинским контролем. Он объединяет формирования, которые нацелены не на участие в выборах (как это было раньше), а на интервенцию и гражданскую войну. Судя по принятым резолюциям, это такая заготовка для переговоров, причем сначала с американцами и Евросоюзом, а потом с русскими. В первом случае Киев показывает, что у них есть карманная российская оппозиция и «русские» батальоны, которые требуют больше военной помощи, больше денег, больше ракет и таким образом усиливают просящий голос Зеленского. Они рассчитывают вложить копейку в медийную раскрутку, а получить на рубль западной помощи. Во втором случае их будут тащить за стол переговоров, чтобы представлять Россию либо наравне, либо вместе с официальной российской делегации на всяких «саммитах мира Зеленского». Тут уже есть конкуренция со вдовой Навального и прочими деятелями, но суть в том, что рано или поздно все-таки будет заключена большая сделка в Европе. Где все игроки – поляки, британцы, немцы, французы, литовцы, украинцы – хотели бы иметь свои структуры по России. Чтобы влиять с их помощью на переговорный процесс, настроения, и получать информацию.

Андрей Лазуткин:

Но пока второй вариант отдаленный, и все разговоры были только о продолжении войны. Отсюда резолюция форума: они просят, чтобы Украине дали ракеты для ударов вглубь российской территории. Вторая просьба – передать замороженные российские активы Украине, то есть подставить европейские банки в интересах Киева (чтобы весь мир увидел, как у вкладчиков в «райском саду» забирают деньги). Ну и третье – это война на территории России. То есть продолжение Курской операции, которая зашла в тупик, но которую все еще хотят продать как плацдарм для гражданской войны в России. Нетрудно заметить, что по всем трем направлением требуется согласие США, и пока такое согласие (по крайне мере, публично) не озвучено. И само появление таких форумов говорит о том, что противоречия есть, Киев недоволен, помощи не хватает, и они пытаются давить на союзников.

Андрей Лазуткин:

Что объединяет этих людей с Беларусью? Первое – это место проведения форума, Вильнюс, Литва. Проводить конференцию, где кто-то обсуждает раздел другого государства – это вызов для любой страны Евросоюза, такое они себе не позволяют, кроме, наверное, британцев. Но Литва выбрана специально, это ближайший союзник Киева, который показывает, что не пойдет на нормализацию ни с Россией, ни с Беларусью. Второй момент – там был блок, прямо посвященный Беларуси и нашим эмигрантам. Они признают, что перспектив законно прийти к власти на выборах нет, им будет оказано сопротивление, и сразу работают на силовой вариант.

В этом случае новое коалиционное правительство Беларуси может пригласить в страну международные миротворческие силы под эгидой НАТО или ООН для обеспечения правопорядка и стабильности. Есть международный прецедент. Это KFOR – международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово. Андрей Лазуткин:

Нам предлагают вариант Югославии с ограниченной операцией НАТО, как в Косово, то есть гражданскую войну. И понятно, что эта женщина не сама такое придумала, а есть некая непримиримая группа в нашей оппозиции, которая сегодня обслуживает интересы Киева. И это вариант расширения конфликта, который предлагается вместо мирных переговоров. Такой же вброс, но позже, прозвучал на этом форуме от украинского депутата.

Если вы назвали себя сопротивлением, так будьте сопротивлением. Если вас назвали террористами, будьте террористами в конце концов. За счет ваших усилий и, я извиняюсь, казней тех, кто вас обидел… Все же понимают, если будет застрелен прокурор Ходорковского, все понимают, за что. И он это заслужил. Но это вложение в хаос внутри России. Объединяя операции внутри России с брянской, курской, белорусской операцией, мы завершим эту войну за год.

Андрей Лазуткин:

Обратите внимание, какие жидкие аплодисменты. Тусовку толкают к радикализации, то есть к терроризму и к интервенции. А по высказыванию этого человека максимально понятна роль Беларуси. Они не хотят чего-то хорошего для наших граждан хотя бы на словах. Прямо сказано, что мы – это точка для отвлечения резервов, в ряду других точек, чтобы победить Россию. И это хорошая иллюстрация того, во что превратились люди, которые предлагали якобы мирные перемены, а теперь уже им сами предлагают военную интервенцию и казни несогласных. Отсюда главный мотив форума, как он подавался – «деколонизация». То есть русские колонизировали другие народы, включая белорусов, поэтому надо поддерживать национальный сепаратизм, особенно там, где он имеет сырьевую базу – нефть, алмазы, газ. Если Россия долго будет под санкциями, то сырье она якобы продавать не сможет (хотя на самом деле успешно продает), и вот тогда сепаратисты с помощью Украины устроят гражданскую войну. Это, кстати, та же аналитика, которую подсовывает Зеленскому украинская военная разведка. Там считают, что конфликт надо разными путями затягивать, в том числе дипломатией, а внутри России работать через диверсии, терроризм и приграничные нападения. Понятно, что это профиль ГУР, и поэтому такие рецепты «победы» они и предлагают. В реальности ничего подобного не возможно; в СВО, кстати, активно воюют малые народы, а Индия, Иран, Китай помогают России с транзитом и обходом санкций. Но, видимо, у Зеленского уже нет нормальных советников, во время подготовки Курска он попал под влияние ястребов и из-под него не выходит.

Андрей Лазуткин:

Выгодны ли такие форумы России и Беларуси? Вполне. Во-первых, они показывают новую эмигрантскую оппозицию, людей, которые сегодня работают на Украину. А они озвучивают ровно то, что подтверждает высказывания Александра Лукашенко и Владимира Путина – то есть выступают за сценарий военной интервенции против России и Беларуси. Но вопрос, насколько реальна их роль в принятии решений. Для сравнения, когда проходил масштабный обмен с американцами, то обменивали как раз не этих, а региональные штабы Навального, то есть лиц, которые работали внутри страны. Вот они явно более интересны Западу в плане эффективности, и, к слову, у них была более сложная повестка – тоже антивоенная, но не лобовая поддержка гражданской войны. Что не устраивало Киев, и навальнистов там «своими» не считали. А вот эти как раз «свои», то есть они говорят и делают то, что хочет Киев, литовцы, возможно, поляки, но не американцы – у тех более сложная игра и свои собственные фигуры в России. Если же брать по форме, то внешне все построено так же, как и в нашей оппозиции. Есть военизированные батальоны, которые то ли воюют в Украине, то ли пиарятся. А есть (отдельно от них) гражданское крыло, которое поставлено перед выбором: либо лечь под Украину и рассказывать их повестку, типа нападения в приграничье. Либо тихо гнить без денег, зато не делать резких заявлений. Поэтому и в России, и в Беларуси сейчас два типа оппозиции.