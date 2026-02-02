126 государственных стандартов разработают в Беларуси до 2029 года

Повышение стандартов качества и конкурентоспособности продукции среди ключевых задач программы социально-экономического развития Беларуси на текущую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для их реализации в стране запускают масштабное обновление системы технического регулирования. Уже к 2029 году планируется разработать 126 новых государственных стандартов для базовых отраслей экономики – от цифровых технологий до искусственного интеллекта. Параллельно формируются профильные технические комитеты, которые определят требования и правила работы в прорывных сферах, включая аддитивные технологии и атомную энергетику. Как формируется эталон белорусского качества – репортаж Алины Мычко.

Стандарты – своего рода инструкции к тому, как создать безопасный, надежный и конкурентоспособный продукт. В нашей стране действует более 32 тысяч таких документов. Ежегодно этот список обновляется. Одна из ключевых задач на пятилетку – довести уровень гармонизации стандартов в высокотехнологичных отраслях с международными документами как минимум до 85 %. Такая синхронизация откроет двери для наших товаров на самые требовательные рынки. Ольга Ильянкова, заместитель директора по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия БелГИСС:

У нас в стране действует более 5 тысяч государственных стандартов и более 26 тысяч межгосударственных стандартов. В разных отраслях их разное количество. В отношении легкой промышленности у нас действует более 1700 стандартов, устанавливающих требования к выпускаемой продукции, к ее маркировке, к качественным показателям, к методам испытаний, и так далее. Разработкой стандартов занимаются специальные технические комитеты. В нашей стране их 43. Уже ведется работа по созданию нового ТК, который займется регулированием в одной из самых перспективных сфер – аддитивных технологиях. Так называют методы выращивания деталей на 3D-принтере по цифровой модели.

Денис Рогачев, директор Центра аддитивных технологий РН:

Аддитивные технологии позволяют решать достаточно много новых задач, которые позволяют и в производстве, и в науке создавать новую продукцию, сокращать существенно время производства, время разработки, прототипирование. Аддитивные технологии позволяют решать и экономические задачи, то есть снижение себестоимости производства отдельных изделий, отдельной продукции, и выводить, по сути, продукцию на новые конструктивные и технические характеристики. Новый технический комитет будет разрабатывать стандарты для оборудования и материалов, а также методов испытания изделий, «выращенных» на 3D-принтере. Его создание – прямой вклад в технологический суверенитет, импортозамещение и конкурентоспособность ключевых отраслей. На очереди вопрос о создании комитетов по атомной энергетике и современной упаковке.