Поддержка бизнеса и новые проекты: о чём договорились на заседании союзного Совмина в Москве

На заседании союзного Совмина рассмотрены вопросы, предусматривающие дальнейшее углубление интеграции Беларуси и России, а также подведены итоги торгово-экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странами взята приличная скорость сближения. Главное теперь – не снивелировать достигнутые успехи и не воздвигать новые барьеры, заявил премьер-министр Беларуси на встрече в Москве. Обсуждены и социальные аспекты союзного строительства. Например, перезапуск трансграничного пригородного пассажирского сообщения.

Беларусь и Россия остаются ближайшими партнерами. Наши схожие деловые интересы помогли в период санкций. Тесное взаимодействие по переориентации рынков позволило избежать худшего. Как дальше строить эффективную работу на экономическом поле, говорили делегации двух стран на заседании Совета Министров Союзного государства в Москве.

В Москву приехала большая правительственная делегация из Минска во главе с премьер-министром. Обсуждения предметные по 14 ключевым вопросам. Были озвучены итоги нашего экономического сотрудничества: приросли во внешнем товарообороте. Как заявил премьер-министр нашей страны, Беларусью и Россией взята приличная скорость сближения.

Михаил Мишустин, премьер-министр России:

Создаются условия для стабильного и устойчивого роста экономик наших стран. Обеспечить это удалось прежде всего за счет совместной скоординированной работы правительств России и Беларуси по реализации положений союзного договора. Из задач, запланированных на 2024-2026 годы, значительная часть, мы можем сегодня это констатировать, выполнена. Продолжаем наращивать взаимный товарооборот. По итогам 11 месяцев прошлого года он составил практически 4 триллиона рублей.

Важная часть формирования союзной экономики – взаимодействие в промышленности. В 2023 году было принято соглашение о единой промполитике. На наднациональном уровне развивается взаимодействие в микро- и радиоэлектронике, станко- и авиастроении. Главная цель – выпуск совместного товара. Примеры успешных белорусско-российских производств уже есть. В Брянске выпускают комбайны, в Башкортостане – зерносушильные комплексы, в Петрозаводске лесозаготовительную технику. Кооперация в числе основных направлений реализации положения Договора о создании Союзного государства. На заседании Совета Министров Союзного государства в Москве названы драйверы дальнейшего экономического роста.

На встрече снова звучал вопрос о статусе союзного товара. Это продукция с маркировкой, которая открывает для производителей новые возможности на общем рынке. Тему обсуждали год назад. Были выработаны определенные критерии отбора такой продукции. Первыми приоритет получат карьерные самосвалы.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

Что такое союзный товар? Это когда более 50 % в продукте, который производит либо Российская Федерация, либо Республика Беларусь, наших составляющих в денежном эквиваленте. Что он даст? В первую очередь имидж. По многим: и по сельхозмашиностроению, и по автомобилестроению, мы уже уверенно набираем те 50 % в цене товара между Беларусью и Россией.