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Медики отмечают сезонный рост заболеваемости ОРИ и гриппом в Беларуси

02 февраля 2026 18:11
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В Беларуси последние три недели отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. При этом чаще других болеют дети и подростки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Медики отмечают сезонный рост заболеваемости ОРИ и гриппом в Беларуси-2

Ситуация контролируемая. Поводов для закрытия классов, школ на карантин нет. При этом рост числа случаев может продолжиться во второй декаде февраля.

Медики отмечают сезонный рост заболеваемости ОРИ и гриппом в Беларуси-4

Сергей Козыревич, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В первую очередь руководителям учреждений образования, а также руководителям предприятий необходимо обратить особое внимание на проведение неспецифических мер профилактики. В первую очередь это исправность систем вентиляции, возможность своевременного проветривания помещений, соблюдение графиков влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств. А также обратить внимание на своевременное выявление посетителей, сотрудников, а также учащихся с признаками возможных острых респираторных инфекций и, соответственно, отстранение их от коллектива.

Специалисты рекомендуют соблюдать и правила гигиены рук, а также не забывать о респираторном этикете.

# Здоровье # Грипп

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