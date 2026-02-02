Медики отмечают сезонный рост заболеваемости ОРИ и гриппом в Беларуси

В Беларуси последние три недели отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. При этом чаще других болеют дети и подростки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ситуация контролируемая. Поводов для закрытия классов, школ на карантин нет. При этом рост числа случаев может продолжиться во второй декаде февраля.

Сергей Козыревич, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В первую очередь руководителям учреждений образования, а также руководителям предприятий необходимо обратить особое внимание на проведение неспецифических мер профилактики. В первую очередь это исправность систем вентиляции, возможность своевременного проветривания помещений, соблюдение графиков влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств. А также обратить внимание на своевременное выявление посетителей, сотрудников, а также учащихся с признаками возможных острых респираторных инфекций и, соответственно, отстранение их от коллектива.

Специалисты рекомендуют соблюдать и правила гигиены рук, а также не забывать о респираторном этикете.