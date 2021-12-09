Эти трассы подойдут и для профессионалов. Где можно покататься в Минске на лыжах?

Новости Беларуси. Республика Беларусь занимает достойное место в мировой спортивной семье. Всестороннее развитие физической культуры и спорта – один из приоритетов социальной политики государства. Сегодня поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ о зимних видах спорта с начальником главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максимом Воропаем. Юлия Алексеюк, ведущая:

Я знаю, что для вас особенно близок лыжный спорт. Расскажите, какие планы по размещению лыжных трасс в Минске в этом году?

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Самые любимые трассы – это лыжероллерные трассы Веснянки. Сейчас мы на площадке установили снегогенераторы для изготовления снега. Где будет организован пятикилометровый круг. Такая же любимая трасса у нас на «Чижовка-Арене» в парке 900-летия Минска. Хорошая работа проведена по трассе, которую мы постараемся сделать в лесопарковом массиве «Медвежино». В Партизанском районе по улице Ваупшасова на лыжероллерной трассе тоже будет организовано. Это лыжные трассы, где можно профессионально заниматься. Мы также сделаем акцент для жителей, которые хотят просто прогуляться на лыжах – в лесопарковых зонах, по набережным Цнянского водохранилища, в Московском районе, в Лошицком парке. Юлия Алексеюк:

Многие любят зимние виды спорта, но не у всех есть необходимое оборудование. На всех ли точках, которые вы сейчас назвали, будут пункты проката действовать?

Максим Воропай:

У нас пункт проката функционирует на лыжной трассе в Веснянке, где можно взять лыжи, ботики, палки. На трассе по улице Ваупшасова. Возле «Чижовка-Арены» также будет функционировать прокат. Юлия Алексеюк:

А что касается горок для катания, расскажите подробнее о них. В каком количестве будут действовать в Минске? Максим Воропай:

Здесь хочется отметить две составляющие. В Октябрьском районе на «Солнечной долине» есть горка для катания на горных лыжах и сноуборде. Сейчас тоже там выставлены снегогенераторы для заготовки снега, чтобы при минусовой температуре мы напылили снежный покров. Хочется еще отметить, что там есть прокат, чтобы жители города взяли сноуборд или горный инвентарь. Там есть два склона: учебный и более профессиональный посложнее. На этом склоне три подъемника, чтобы жители поднимались на горку. Что касается второго направления, то это горки для катания на санках и тюбингах, оборудовано 35 мест для катания на тюбингах. Хочется отметить, что катание на тюбингах – это более опасное катание с учетом того, что все места, где взрослые и дети катаются на тюбингах, должны быть пологие, не пересекать проезжие части, чтобы не было каких-то препятствий. Потому что очень большое количество травм при спусках на тюбингах. Мы понимаем, что тюбинг менее управляемый, чем когда мы катаемся на санках.

Юлия Алексеюк:

В прошлом году были такие случаи, когда жители районов, дворов создают стихийные горки для катания, в частности на тюбингах. Были в том числе и нехорошие ситуации, травмировались дети. Этот вопрос как-то регулируется? Кто-то наблюдает за тем, чтобы таких мест для катания не было?