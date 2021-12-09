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«В дальнейшем даже рассматриваем группу для развития фристайла». Какие районы Минска самые спортивные?

09 декабря 2021 10:41
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Новости Беларуси. Республика Беларусь занимает достойное место в мировой спортивной семье. Всестороннее развитие физической культуры и спорта – один из приоритетов социальной политики государства. Сегодня поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ о зимних видах спорта с начальником главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максимом Воропаем.  

Юлия Алексеюк, ведущая:  
Какие виды спорта выбирают сейчас жители Минска?  

«В дальнейшем даже рассматриваем группу для развития фристайла». Какие районы Минска самые спортивные?-1

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:  
Самые популярные виды для наших жителей столицы – зимние. Это лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд, катание на коньках, тюбингах и санках.  

Юлия Алексеюк:  
Катание на коньках. Я знаю, что некоторые площадки уже открыты и начали работу. Пользуются популярностью?  

«В дальнейшем даже рассматриваем группу для развития фристайла». Какие районы Минска самые спортивные?-4

Максим Воропай:  
Закрытые катки уже приступили к своему функционированию. Это катки на «Минск-Арене», на «Чижовка-Арене», Palova Arena уже принимает своих гостей, торговый центр «Замок».  

Юлия Алексеюк:  
В Беларуси огромное внимание уделяется спорту. В рамках столицы что делается, чтобы развивать именно зимние виды спорта?  

Максим Воропай:  
На территории столицы есть детско-юношеские спортивные школы и Центр олимпийского резерва по зимним видам спорта, где развиваются такие виды, как лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт. Мы в дальнейшем даже рассматриваем, чтобы на территории города набрать группу для развития фристайла.  

«В дальнейшем даже рассматриваем группу для развития фристайла». Какие районы Минска самые спортивные?-7

Юлия Алексеюк:  
В каком количестве будут открыты ледовые площадки в Минске?  

Максим Воропай:  
Запланировано 25 ледовых площадок и 35 хоккейных коробок на территории города. Что касается ледовых катков, то при устойчивой минусовой температуре начнем заливать хоккейные коробки и ледовые площадки, чтобы жители города (взрослые и дети) могли использовать их для катания на коньках.  

Юлия Алексеюк:  
Можно выделить какие-то районы Минска как самые спортивные?  

«В дальнейшем даже рассматриваем группу для развития фристайла». Какие районы Минска самые спортивные?-10

Максим Воропай:  
Не хочу здесь кого-то выделять, потому что каждая администрация района планирует в максимальном количестве для жителей своего района залить хоккейных коробок или ледовых катков. Если мы говорим про ледовые катки, то максимально большое количество в Центральном и Советском. Если про хоккейные коробки, то это во Фрунзенском.  

Эти трассы подойдут и для профессионалов. Где можно покататься в Минске на лыжах – подробнее здесь.  

# Зимние виды спорта # общество # Максим Воропай # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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