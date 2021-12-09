«В дальнейшем даже рассматриваем группу для развития фристайла». Какие районы Минска самые спортивные?

Новости Беларуси. Республика Беларусь занимает достойное место в мировой спортивной семье. Всестороннее развитие физической культуры и спорта – один из приоритетов социальной политики государства. Сегодня поговорим в студии программы « Большой город » на СТВ о зимних видах спорта с начальником главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максимом Воропаем.

Юлия Алексеюк: Катание на коньках. Я знаю, что некоторые площадки уже открыты и начали работу. Пользуются популярностью?

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома: Самые популярные виды для наших жителей столицы – зимние. Это лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд, катание на коньках, тюбингах и санках.

Максим Воропай:

Закрытые катки уже приступили к своему функционированию. Это катки на «Минск-Арене», на «Чижовка-Арене», Palova Arena уже принимает своих гостей, торговый центр «Замок».

Юлия Алексеюк:

В Беларуси огромное внимание уделяется спорту. В рамках столицы что делается, чтобы развивать именно зимние виды спорта?

Максим Воропай:

На территории столицы есть детско-юношеские спортивные школы и Центр олимпийского резерва по зимним видам спорта, где развиваются такие виды, как лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт. Мы в дальнейшем даже рассматриваем, чтобы на территории города набрать группу для развития фристайла.